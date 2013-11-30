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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Краснодар (мол)
Кр. Советов (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 30 ноября 2013
Кр. Советов (мол)
30.11.2013, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар (мол)
13'
С. Давыдов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Краснодар (мол)
Замена
А. Маврин
️️️️
С. Обивалин
90'
Замена
А. Бочаров
️️️️
С. Давыдов
87'
84'
Желтая карточка
И. Жигулев
Замена
В. Баев
️️️️
В. Кузьмичев
74'
71'
Желтая карточка
П. Крыжевских
71'
Замена
И. Жигулев
️️️️
Д. Кузьмичёв
70'
Замена
Е. Андриенко
️️️️
Н. Чхапелия
Желтая карточка
С. Обивалин
66'
Замена
А. Титов
️️️️
И. Максимов
65'
51'
Замена
П. Крыжевских
️️️️
В. Чуперка
Замена
В. Пестрячев
️️️️
А. Клягин
46'
37'
Желтая карточка
Р. Болов
Желтая карточка
В. Кузьмичев
37'
ГОЛ! 1:0!
С. Давыдов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
47
Роберт Дарбинян
ЦЗ
3
Павел Васильев
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
2
Сероб Григорян
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
33
Александр Клягин
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
69
Сайпуттин Давыдов
ЦФ
Краснодар (мол)
78
Денис Кавлинов
ВР
46
Андрей Гамалян
ЦЗ
15
Дмитрий Кузьмичёв
ЦЗ
67
Олег Михайлов
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
21
Хасан Ахриев
ЦП
7
Ника Чхапелия
ЦП
96
Илья Борисов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Артур Оленин
Кр. Советов (мол)
71
Владислав Лялякин
ВР
1
Савелий Толстопятов
ВР
58
Айзер Аббасов
ЦЗ
39
Максим Феоктистов
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
97
Даниил Мелихов
ЦП
88
Виктор Баев
ЦП
73
Александр Маврин
ЦП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
34
Андрей Титов
ЦФ
Краснодар (мол)
37
Александр Лузин
ЦЗ
82
Николай Огурцов
ЦП
43
Руслан Шляхов
ЦП
58
Павел Крыжевских
ЦП
41
Евгений Андриенко
ЦП
40
Игорь Ермаков
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
3-2-3-1-1
31
Федоров
88
Обивалин
2
Григорян
47
Божин
3
Васильев
47
Дарбинян
87
Максимов
28
Кузьмичев
33
Клягин
99
Палиенко
69
Давыдов
3-1-4-2
78
Кавлинов
46
Гамалян
15
Кузьмичёв
67
Михайлов
5
Морозов
7
Чхапелия
96
Борисов
92
Чуперка
21
Ахриев
88
Болов
27
Комличенко
69
Давыдов
21
Бочаров
21
Бочаров
69
Давыдов
33
Клягин
41
Пестрячев
41
Пестрячев
33
Клягин
87
Максимов
34
Титов
34
Титов
87
Максимов
28
Кузьмичев
88
Баев
88
Баев
28
Кузьмичев
88
Обивалин
73
Маврин
73
Маврин
88
Обивалин
92
Чуперка
58
Крыжевских
58
Крыжевских
92
Чуперка
7
Чхапелия
41
Андриенко
41
Андриенко
7
Чхапелия
15
Кузьмичёв
10
Жигулев
10
Жигулев
15
Кузьмичёв
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Краснодар (мол)
58
Айзер Аббасов
ЦЗ
97
Даниил Мелихов
ЦП
39
Максим Феоктистов
ЦЗ
71
Владислав Лялякин
ВР
1
Савелий Толстопятов
ВР
82
Николай Огурцов
ЦП
43
Руслан Шляхов
ЦП
37
Александр Лузин
ЦЗ
40
Игорь Ермаков
ЦП
Главный тренер
Артур Оленин
Остались в запасе
58
Айзер Аббасов
ЦЗ
97
Даниил Мелихов
ЦП
39
Максим Феоктистов
ЦЗ
71
Владислав Лялякин
ВР
1
Савелий Толстопятов
ВР
Остались в запасе
82
Николай Огурцов
ЦП
43
Руслан Шляхов
ЦП
37
Александр Лузин
ЦЗ
40
Игорь Ермаков
ЦП
Главный тренер
Артур Оленин
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Краснодар (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Французов
(Нижнекамск)
Стадион:
Металлург
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