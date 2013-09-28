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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Кр. Советов (мол)
Динамо (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 28 сентября 2013
Динамо (мол)
28.09.2013, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
1 : 0
Завершен
Кр. Советов (мол)
13'
Д. Отставнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Кр. Советов (мол)
87'
Замена
С. Обивалин
️️️️
М. Палиенко
Замена
А. Алтунин
️️️️
А. Ташаев
87'
Замена
А. Каляшин
️️️️
И. Горбунов
83'
Замена
А. Каташевский
️️️️
А. Моргунов
80'
77'
Желтая карточка
С. Божин
69'
Замена
А. Клягин
️️️️
А. Бочаров
Замена
А. Моргунов
️️️️
А. Катрич
66'
58'
Желтая карточка
Э. Махмудов
46'
Замена
В. Пестрячев
️️️️
А. Делькин
46'
Замена
А. Елисеев
️️️️
И. Максимов
46'
Замена
Д. Верховцов
️️️️
А. Концедалов
16'
Замена
А. Бочаров
️️️️
А. Маврин
ГОЛ! 1:0!
Д. Отставнов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
17
Антон Иванов
ЦЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
35
Александр Ильин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
1
Денис Вавилин
ВР
2
Сероб Григорян
ЦЗ
47
Роберт Дарбинян
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
73
Александр Маврин
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
69
Сайпуттин Давыдов
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
6
Никита Панькевич
ЦЗ
18
Артем Каташевский
ЦП
97
Антон Алтунин
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Кр. Советов (мол)
71
Владислав Лялякин
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
33
Александр Клягин
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
4-2-3-1
54
Генералов
17
Иванов
25
Ярмолицкий
15
Данилкин
27
Живоглядов
35
Ильин
27
Сарамутин
17
Горбунов
77
Катрич
88
Ташаев
26
Отставнов
4-3-1-2
1
Вавилин
47
Дарбинян
47
Божин
25
Концедалов
2
Григорян
73
Маврин
8
Махмудов
87
Максимов
99
Палиенко
90
Делькин
69
Давыдов
77
Катрич
14
Моргунов
14
Моргунов
77
Катрич
Моргунов
18
Каташевский
18
Каташевский
Моргунов
17
Горбунов
8
Каляшин
8
Каляшин
17
Горбунов
88
Ташаев
97
Алтунин
97
Алтунин
88
Ташаев
73
Маврин
21
Бочаров
21
Бочаров
73
Маврин
90
Делькин
41
Пестрячев
41
Пестрячев
90
Делькин
Бочаров
33
Клягин
33
Клягин
Бочаров
99
Палиенко
88
Обивалин
88
Обивалин
99
Палиенко
25
Концедалов
13
Верховцов
13
Верховцов
25
Концедалов
87
Максимов
4
Елисеев
4
Елисеев
87
Максимов
Остались в запасе
Динамо (мол)
Кр. Советов (мол)
6
Никита Панькевич
ЦЗ
31
Игорь Лещук
ВР
17
Гурам Аджоев
ЦФ
71
Владислав Лялякин
ВР
Остались в запасе
6
Никита Панькевич
ЦЗ
31
Игорь Лещук
ВР
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
71
Владислав Лялякин
ВР
Статистика матча Динамо (мол) - Кр. Советов (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Илья Дорогостайский
(Ленинградская область)
Стадион:
Родина
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