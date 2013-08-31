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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Кубань (мол)
Кр. Советов (мол) - Кубань (мол): обзор матча 31 августа 2013
Кр. Советов (мол)
31.08.2013, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
2 : 3
Завершен
Кубань (мол)
60'
С. Давыдов
89'
В. Пестрячев
7'
С. Каретник
57'
С. Каретник
72'
М. Серегин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Кубань (мол)
Замена
Д. Мелихов
️️️️
Э. Махмудов
89'
ГОЛ! 2:3!
В. Пестрячев
89'
88'
Замена
Д. Анучин
️️️️
В. Чувилов
86'
Замена
Т. Закиров
️️️️
С. Хачатурян
83'
Замена
Ю. Журавлев
️️️️
К. Кертанов
81'
Желтая карточка
В. Тюфяков
Замена
А. Аббасов
️️️️
А. Делькин
80'
79'
Замена
В. Тюфяков
️️️️
В. Лобкарев
76'
Замена
Р. Каусаров
️️️️
С. Каретник
72'
ГОЛ! 1:3!
М. Серегин
Замена
А. Бочаров
️️️️
М. Палиенко
60'
ГОЛ! 1:2!
С. Давыдов
60'
58'
Замена
М. Серегин
️️️️
П. Петриашвили
57'
ГОЛ! 0:2!
С. Каретник
Желтая карточка
С. Григорян
55'
46'
Желтая карточка
С. Хачатурян
Замена
В. Пестрячев
️️️️
М. Убайдулаев
46'
44'
Желтая карточка
К. Кертанов
Желтая карточка
А. Концедалов
37'
Замена
А. Клягин
️️️️
И. Максимов
31'
Желтая карточка
Э. Махмудов
29'
Желтая карточка
О. Роганов
21'
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Каретник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Денис Вавилин
ВР
47
Роберт Дарбинян
ЦЗ
2
Сероб Григорян
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
43
Олег Роганов
ЦП
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
69
Сайпуттин Давыдов
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Кубань (мол)
45
Арсен Сиукаев
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
10
Темури Букия
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
31
Сергей Каретник
ПП
5
Роман Салимов
ПВ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
92
Паата Петриашвили
ЦФ
Кр. Советов (мол)
1
Савелий Толстопятов
ВР
58
Айзер Аббасов
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
33
Александр Клягин
ЦП
97
Даниил Мелихов
ЦП
61
Николай Кирица
ЦП
73
Александр Маврин
ЦП
88
Виктор Баев
ЦП
70
Денис Дюжков
ЦФ
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
64
Тимур Закиров
ЦЗ
93
Дмитрий Анучин
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
23
Эдуард Чолакян
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
15
Максим Серегин
ЦФ
3-4-1-2
1
Вавилин
47
Дарбинян
2
Григорян
25
Концедалов
87
Максимов
99
Убайдулаев
8
Махмудов
43
Роганов
99
Палиенко
90
Делькин
69
Давыдов
3-1-2-3-1
45
Сиукаев
62
Хачатурян
12
Пинчук
17
Тигиев
8
Чувилов
31
Каретник
10
Букия
52
Лобкарев
18
Кертанов
5
Салимов
92
Петриашвили
99
Палиенко
21
Бочаров
21
Бочаров
99
Палиенко
87
Максимов
33
Клягин
33
Клягин
87
Максимов
99
Убайдулаев
41
Пестрячев
41
Пестрячев
99
Убайдулаев
90
Делькин
58
Аббасов
58
Аббасов
90
Делькин
8
Махмудов
97
Мелихов
97
Мелихов
8
Махмудов
62
Хачатурян
64
Закиров
64
Закиров
62
Хачатурян
8
Чувилов
93
Анучин
93
Анучин
8
Чувилов
52
Лобкарев
89
Тюфяков
89
Тюфяков
52
Лобкарев
18
Кертанов
44
Журавлев
44
Журавлев
18
Кертанов
31
Каретник
96
Каусаров
96
Каусаров
31
Каретник
92
Петриашвили
15
Серегин
15
Серегин
92
Петриашвили
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Кубань (мол)
70
Денис Дюжков
ЦФ
1
Савелий Толстопятов
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
61
Николай Кирица
ЦП
73
Александр Маврин
ЦП
88
Виктор Баев
ЦП
23
Эдуард Чолакян
ЦП
12
Владислав Шевченко
ВР
Остались в запасе
70
Денис Дюжков
ЦФ
1
Савелий Толстопятов
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
61
Николай Кирица
ЦП
73
Александр Маврин
ЦП
88
Виктор Баев
ЦП
Остались в запасе
23
Эдуард Чолакян
ЦП
12
Владислав Шевченко
ВР
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Кубань (мол)
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Стадион:
Металлург
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Кр. Советов (мол)
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