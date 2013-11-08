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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Динамо (мол)
Кр. Советов (мол) - Динамо (мол): обзор матча 08 ноября 2013
Кр. Советов (мол)
08.11.2013, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
2 : 0
Завершен
Динамо (мол)
21'
А. Клягин
47'
И. Максимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Динамо (мол)
86'
Замена
Н. Панькевич
️️️️
А. Каляшин
Замена
Д. Мелихов
️️️️
С. Давыдов
85'
82'
Замена
Г. Аджоев
️️️️
А. Ташаев
Желтая карточка
В. Пестрячев
80'
Замена
А. Титов
️️️️
М. Палиенко
80'
Замена
В. Пестрячев
️️️️
И. Максимов
73'
Замена
А. Бочаров
️️️️
А. Клягин
69'
68'
Желтая карточка
А. Каташевский
68'
Желтая карточка
А. Ташаев
66'
Замена
А. Каташевский
️️️️
А. Ильин
Пенальти не реализован!
Э. Махмудов
60'
57'
Замена
И. Горбунов
️️️️
А. Ярмолицкий
ГОЛ! 2:0!
И. Максимов
47'
46'
Замена
А. Моргунов
️️️️
А. Катрич
46'
Замена
Е. Генералов
️️️️
Е. Фролов
Замена
Р. Воробьев
️️️️
А. Делькин
46'
Желтая карточка
А. Концедалов
45'
36'
Замена
Д. Отставнов
️️️️
А. Панюков
Желтая карточка
Р. Дарбинян
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Клягин
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
47
Роберт Дарбинян
ЦЗ
2
Сероб Григорян
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
33
Александр Клягин
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
69
Сайпуттин Давыдов
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
17
Антон Иванов
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
35
Александр Ильин
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Кр. Советов (мол)
1
Савелий Толстопятов
ВР
39
Максим Феоктистов
ЦЗ
3
Павел Васильев
ЦЗ
58
Айзер Аббасов
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
73
Александр Маврин
ЦП
97
Даниил Мелихов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
34
Андрей Титов
ЦФ
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
6
Никита Панькевич
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
18
Артем Каташевский
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
4-3-1-2
31
Федоров
47
Дарбинян
25
Концедалов
47
Божин
2
Григорян
87
Максимов
8
Махмудов
33
Клягин
99
Палиенко
90
Делькин
69
Давыдов
3-2-2-2-1
39
Фролов
8
Каляшин
25
Ярмолицкий
15
Данилкин
27
Живоглядов
17
Иванов
35
Ильин
47
Зобнин
88
Ташаев
77
Катрич
11
Панюков
69
Давыдов
97
Мелихов
97
Мелихов
69
Давыдов
99
Палиенко
34
Титов
34
Титов
99
Палиенко
87
Максимов
41
Пестрячев
41
Пестрячев
87
Максимов
33
Клягин
21
Бочаров
21
Бочаров
33
Клягин
90
Делькин
84
Воробьев
84
Воробьев
90
Делькин
25
Ярмолицкий
17
Горбунов
17
Горбунов
25
Ярмолицкий
35
Ильин
18
Каташевский
18
Каташевский
35
Ильин
8
Каляшин
6
Панькевич
6
Панькевич
8
Каляшин
77
Катрич
14
Моргунов
14
Моргунов
77
Катрич
39
Фролов
54
Генералов
54
Генералов
39
Фролов
88
Ташаев
17
Аджоев
17
Аджоев
88
Ташаев
11
Панюков
26
Отставнов
26
Отставнов
11
Панюков
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Динамо (мол)
73
Александр Маврин
ЦП
39
Максим Феоктистов
ЦЗ
3
Павел Васильев
ЦЗ
58
Айзер Аббасов
ЦЗ
1
Савелий Толстопятов
ВР
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
Остались в запасе
73
Александр Маврин
ЦП
39
Максим Феоктистов
ЦЗ
3
Павел Васильев
ЦЗ
58
Айзер Аббасов
ЦЗ
1
Савелий Толстопятов
ВР
Остались в запасе
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Динамо (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Рыбаков
(Ульяновск)
Стадион:
Металлург
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