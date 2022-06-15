Рикардо Буэно - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Рикардо
|Фамилия
|Буэно
|Команда
|Жувентуде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 августа 1987 (35 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Рикардо
|Фамилия
|Буэно
|Команда
|Жувентуде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 августа 1987 (35 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жувентуде
|16
|2
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Коритиба (Коритиба)
|21.08.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|14.08.2022
|56' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|06.08.2022
|63' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|21.07.2022
|1' -46'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|30'
|17.07.2022
|1' -76'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:0
|Гойас (Гояния)
|56'
|10.07.2022
|1' -87'
|Коритиба (Коритиба)
|2:2
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|34'
|02.07.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|27.06.2022
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|70'
|15.06.2022
|1' -71'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|26'
|11.06.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|09.06.2022
|69' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|05.06.2022
|77' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|29.05.2022
|80' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|22.05.2022
|78' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:3
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|25.04.2022
|68' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|17.04.2022
|1' -46'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|4:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|12.04.2022
|1' -71'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Брагантино (Сан-Паулу)