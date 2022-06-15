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    Рикардо Буэно - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Рикардо
    Фамилия Буэно
    Команда Жувентуде
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 августа 1987 (35 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Жувентуде 16 2 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:1 Коритиба (Коритиба)
    21.08.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    14.08.2022 56' -90' Куяба (Куяба) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    06.08.2022 63' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    21.07.2022 1' -46' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    30'
    17.07.2022 1' -76' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:0 Гойас (Гояния)
    56'
    10.07.2022 1' -87' Коритиба (Коритиба) 2:2 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    34'
    02.07.2022 1' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    27.06.2022 1' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    70'
    15.06.2022 1' -71' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:2 Сантос (Сан-Паулу)
    26'
    11.06.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 2:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    09.06.2022 69' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:3 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    05.06.2022 77' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    29.05.2022 80' -90' Форталеза (Форталеза) 1:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    22.05.2022 78' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:3 Палмейрас (Сан-Паулу)
    25.04.2022 68' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:1 Куяба (Куяба)
    17.04.2022 1' -46' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 4:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    12.04.2022 1' -71' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Брагантино (Сан-Паулу)
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