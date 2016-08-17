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    Росин Колев - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Росин
    Фамилия Колев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 июля 1990 (32 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Енисей 14 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2017 73' -90' Шинник (Ярославль) 4:2 Енисей (Красноярск)
    29.04.2017 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:3 Енисей (Красноярск)
    01.04.2017 Был в запасе Енисей (Красноярск) 3:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    27.03.2017 1' -90' Тамбов (Тамбов) 1:0 Енисей (Красноярск)
    19.03.2017 90' -90' Енисей (Красноярск) 0:1 Тосно (Тосно)
    12.03.2017 Был в запасе Спартак-2 (Москва) 3:1 Енисей (Красноярск)
    15.10.2016 79' -90' Сокол (Саратов) 0:3 Енисей (Красноярск)
    08.10.2016 90' -90' Енисей (Красноярск) 2:0 Факел (Воронеж)
    21.08.2016 1' -90' Тосно (Тосно) 1:2 Енисей (Красноярск)
    58'
    17.08.2016 1' -80' Енисей (Красноярск) 0:4 Спартак-2 (Москва)
    13.08.2016 1' -90' Луч (Владивосток) 0:2 Енисей (Красноярск)
    06.08.2016 1' -90' Енисей (Красноярск) 0:1 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    31.07.2016 1' -90' Волгарь (Астрахань) 0:0 Енисей (Красноярск)
    72'
    27.07.2016 1' -90' Енисей (Красноярск) 0:3 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    23.07.2016 1' -90' Балтика (Калининград) 0:1 Енисей (Красноярск)
    16.07.2016 1' -90' Енисей (Красноярск) 0:0 Динамо (Москва)
    11.07.2016 1' -90' Енисей (Красноярск) 0:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
    80'
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