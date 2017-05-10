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Росин Колев
Статистика
Росин Колев - статистика
Завершил карьеру
4 июля 1990 (36)
#15 | Защитник
187 см
Болгария
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. ФНЛ 2015/2016
Товарищеские матчи 2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Енисей
14
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 36 тур
Шинник
4 : 2
10.05.2017
Енисей
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
0 : 3
29.04.2017
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Енисей
3 : 1
01.04.2017
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тамбов
1 : 0
27.03.2017
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Енисей
0 : 1
19.03.2017
Тосно
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Спартак-2
3 : 1
12.03.2017
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Сокол
0 : 3
15.10.2016
Енисей
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Енисей
2 : 0
08.10.2016
Факел
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Тосно
1 : 2
21.08.2016
Енисей
1' - 90'
58'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Енисей
0 : 4
17.08.2016
Спартак-2
1' - 80'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Луч
0 : 2
13.08.2016
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Енисей
0 : 1
06.08.2016
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Волгарь
0 : 0
31.07.2016
Енисей
1' - 90'
72'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Енисей
0 : 3
27.07.2016
Зенит-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Балтика
0 : 1
23.07.2016
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Енисей
0 : 0
16.07.2016
Динамо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Енисей
0 : 1
11.07.2016
Нефтехимик
1' - 90'
80'
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