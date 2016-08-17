|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|14
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2017
|73' -90'
|Шинник (Ярославль)
|4:2
|Енисей (Красноярск)
|29.04.2017
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:3
|Енисей (Красноярск)
|01.04.2017
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|3:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|27.03.2017
|1' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|19.03.2017
|90' -90'
|Енисей (Красноярск)
|0:1
|Тосно (Тосно)
|12.03.2017
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|3:1
|Енисей (Красноярск)
|15.10.2016
|79' -90'
|Сокол (Саратов)
|0:3
|Енисей (Красноярск)
|08.10.2016
|90' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|21.08.2016
|1' -90'
|Тосно (Тосно)
|1:2
|Енисей (Красноярск)
|58'
|17.08.2016
|1' -80'
|Енисей (Красноярск)
|0:4
|Спартак-2 (Москва)
|13.08.2016
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:2
|Енисей (Красноярск)
|06.08.2016
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|0:1
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|31.07.2016
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|0:0
|Енисей (Красноярск)
|72'
|27.07.2016
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|0:3
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|23.07.2016
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:1
|Енисей (Красноярск)
|16.07.2016
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|0:0
|Динамо (Москва)
|11.07.2016
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|0:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|80'