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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Спартак-2
Енисей - Спартак-2: обзор матча 17 августа 2016
Енисей
17.08.2016, среда, 15:30
Россия. ФНЛ, 8 тур
0 : 4
Завершен
Спартак-2
22'
Д. Кутин
67'
В. Пантелеев
78'
А. Федчук
90'
В. Пантелеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Спартак-2
90'
ГОЛ! 0:4!
В. Пантелеев
86'
Замена
Е. Рудковский
️️️️
Д. Давыдов
81'
Замена
И. Синодзука
️️️️
А. Федчук
Замена
Н. Чернов
️️️️
Р. Колев
80'
78'
ГОЛ! 0:3!
А. Федчук
Замена
А. Алиев
️️️️
П. Рожков
74'
Замена
А. Исаев
️️️️
О. Ланин
73'
72'
Замена
З. Бакаев
️️️️
П. Яковлев
67'
ГОЛ! 0:2!
В. Пантелеев
56'
Замена
В. Пантелеев
️️️️
К. Савичев
Желтая карточка
П. Рожков
42'
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кутин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Денис Вавилин
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
64
Олег Ланин
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
96
Александр Лихачев
ЦЗ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
3-3-2-2
1
Вавилин
4
Чичерин
15
Колев
35
Гультяев
27
Рожков
64
Ланин
15
Фатуллаев
14
Семакин
10
Комков
24
Коротаев
0
Малоян
4-3-1-2
47
Филиппов
5
Кутин
22
Хомуха
13
Гранат
4
Савичев
2
Шанбиев
8
Самсонов
52
Леонтьев
91
Яковлев
10
Федчук
88
Давыдов
15
Колев
23
Чернов
23
Чернов
15
Колев
64
Ланин
10
Исаев
10
Исаев
64
Ланин
27
Рожков
10
Алиев
10
Алиев
27
Рожков
10
Федчук
70
Синодзука
70
Синодзука
10
Федчук
88
Давыдов
10
Рудковский
10
Рудковский
88
Давыдов
4
Савичев
83
Пантелеев
83
Пантелеев
4
Савичев
91
Яковлев
77
Бакаев
77
Бакаев
91
Яковлев
Остались в запасе
Енисей
Спартак-2
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
Главный тренер
Андрей Тихонов
96
Александр Лихачев
ЦЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
Остались в запасе
96
Александр Лихачев
ЦЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Енисей - Спартак-2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Центральный
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