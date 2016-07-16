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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Динамо
Енисей - Динамо: обзор матча 16 июля 2016
Енисей
16.07.2016, суббота, 12:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
0 : 0
Завершен
Динамо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Динамо
Желтая карточка
И. Гелоян
90'
+3
Замена
И. Гелоян
️️️️
А. Алиев
89'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
А. Исаев
72'
70'
Желтая карточка
Ф. Бечирай
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Коротаев
67'
Замена
М. Семакин
️️️️
Е. Иванов
56'
46'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
И. Темников
34'
Желтая карточка
Г. Морозов
Желтая карточка
Н. Чичерин
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Денис Вавилин
ВР
4
Никита Чичерин
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
15
Росин Колев
ЦЗ
8
Егор Иванов
ЛП
64
Олег Ланин
ОП
10
Алексей Исаев
ОП
10
Азер Алиев
ОП
83
Александр Харитонов
ПП
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
14
Максим Семакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
4-3-2-1
1
Вавилин
2
Кичин
23
Чернов
15
Колев
4
Чичерин
64
Ланин
10
Исаев
10
Алиев
8
Иванов
83
Харитонов
24
Коротаев
3-2-3-1-1
1
Шунин
18
Морозов
8
Хольмен
21
Белоруков
11
Темников
32
Терехов
21
Зотов
8
Панченко
41
Сапета
88
Ташаев
9
Бечирай
10
Алиев
10
Гелоян
10
Гелоян
10
Алиев
8
Иванов
14
Семакин
14
Семакин
8
Иванов
10
Исаев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
10
Исаев
24
Коротаев
32
Козлов
32
Козлов
24
Коротаев
11
Темников
6
Кузьмин
6
Кузьмин
11
Темников
Остались в запасе
Енисей
Динамо
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
10
Михаил Комков
ПП
Главный тренер
Андрей Тихонов
88
Владислав Левин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
11
Антон Терехов
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
10
Михаил Комков
ПП
Остались в запасе
88
Владислав Левин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
11
Антон Терехов
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Енисей - Динамо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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