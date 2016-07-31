Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Енисей
Волгарь - Енисей: обзор матча 31 июля 2016
Волгарь
31.07.2016, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
0 : 0
Завершен
Енисей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Енисей
85'
Замена
И. Гелоян
️️️️
Е. Иванов
72'
Желтая карточка
Р. Колев
Замена
С. Веркашанский
️️️️
И. Машуков
72'
70'
Замена
А. Коротаев
️️️️
А. Козлов
Замена
Д. Кабутов
️️️️
А. Болонин
70'
67'
Замена
М. Васильев
️️️️
К. Морозов
Желтая карточка
Е. Стешин
66'
Замена
М. Яковлев
️️️️
Р. Акбашев
60'
Замена
А. Сутормин
️️️️
А. Скворцов
51'
Желтая карточка
М. Жестоков
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
33
Аслан Дышеков
ОП
2
Евгений Кирисов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Енисей
1
Денис Вавилин
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
15
Росин Колев
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
10
Алексей Исаев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
9
Сергей Веркашанский
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
27
Павел Рожков
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
3-1-3-1-2
71
Бучнев
76
Стешин
66
Жестоков
7
Зураев
33
Дышеков
2
Кирисов
99
Акбашев
10
Букия
11
Болонин
14
Машуков
92
Скворцов
4-2-3-1
1
Вавилин
4
Чичерин
15
Колев
23
Чернов
99
Морозов
64
Ланин
10
Исаев
10
Комков
8
Иванов
10
Алиев
32
Козлов
11
Болонин
70
Кабутов
70
Кабутов
11
Болонин
14
Машуков
9
Веркашанский
9
Веркашанский
14
Машуков
92
Скворцов
11
Сутормин
11
Сутормин
92
Скворцов
99
Акбашев
9
Яковлев
9
Яковлев
99
Акбашев
8
Иванов
10
Гелоян
10
Гелоян
8
Иванов
99
Морозов
23
Васильев
23
Васильев
99
Морозов
32
Козлов
24
Коротаев
24
Коротаев
32
Козлов
Остались в запасе
Волгарь
Енисей
99
Михаил Жабкин
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
27
Павел Рожков
ОП
1
Михаил Опарин
ВР
90
Александр Ломакин
ЦП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
99
Михаил Жабкин
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
27
Павел Рожков
ОП
1
Михаил Опарин
ВР
90
Александр Ломакин
ЦП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Волгарь - Енисей
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
МАТЧ! НАШ СПОРТ
Новости команд
Все
Волгарь
Енисей
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
5 октября
1
«Динамо Владивосток» – «Волгарь»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+