Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Тосно
Енисей - Тосно: обзор матча 19 марта 2017
Енисей
19.03.2017, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
0 : 1
Завершен
Тосно
55'
Р. Дугалич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Тосно
Замена
Р. Колев
️️️️
Н. Чернов
90'
+1
90'
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
Замена
Н. Чичерин
️️️️
А. Харитонов
89'
88'
Замена
Р. Абазов
️️️️
А. Макаров
Желтая карточка
А. Алиев
86'
86'
Желтая карточка
С. Сухарев
84'
Желтая карточка
Р. Дугалич
Желтая карточка
В. Камеш
80'
Замена
М. Комков
️️️️
А. Саркисов
75'
69'
Замена
В. Галиулин
️️️️
А. Милевский
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Малоян
67'
63'
Замена
Г. Чиркин
️️️️
М. Палиенко
55'
ГОЛ! 0:1!
Р. Дугалич
Желтая карточка
А. Харитонов
52'
Желтая карточка
В. Кичин
49'
46'
Замена
П. Киреенко
️️️️
А. Кутьин
33'
Желтая карточка
А. Кутьин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
64
Олег Ланин
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
0
Артем Милевский
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Енисей
31
Милое Прекович
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
10
Михаил Комков
ПП
44
Михаил Тихонов
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
13
Павел Киреенко
ЛВ
8
Григорий Чиркин
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
3-1-4-2
1
Опарин
2
Кичин
23
Чернов
35
Гультяев
64
Ланин
83
Харитонов
8
Иванов
33
Камеш
10
Алиев
0
Малоян
11
Саркисов
3-1-3-1-2
25
Нигматуллин
18
Сухарев
25
Буйволов
20
Дугалич
18
Кашчелан
88
Богаев
11
Макаров
9
Мухаметшин
99
Палиенко
48
Кутьин
0
Милевский
23
Чернов
15
Колев
15
Колев
23
Чернов
83
Харитонов
4
Чичерин
4
Чичерин
83
Харитонов
11
Саркисов
10
Комков
10
Комков
11
Саркисов
0
Малоян
32
Козлов
32
Козлов
0
Малоян
48
Кутьин
13
Киреенко
13
Киреенко
48
Кутьин
11
Макаров
57
Абазов
57
Абазов
11
Макаров
0
Милевский
21
Галиулин
21
Галиулин
0
Милевский
99
Палиенко
8
Чиркин
8
Чиркин
99
Палиенко
Остались в запасе
Енисей
Тосно
44
Михаил Тихонов
ПВ
31
Милое Прекович
ВР
15
Азим Фатуллаев
ОП
Главный тренер
Андрей Тихонов
10
Ильнур Альшин
ПВ
1
Эдуард Байчора
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
31
Милое Прекович
ВР
15
Азим Фатуллаев
ОП
Остались в запасе
10
Ильнур Альшин
ПВ
1
Эдуард Байчора
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Енисей - Тосно
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Енисей
Тосно
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Тосно» – «Череповец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Тосно» – «Череповец»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Кировец-Восхождение» – «Тосно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
«Кировец» – «Тосно»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
28 июля
«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России
19 июня
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+