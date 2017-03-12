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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Енисей
Спартак-2 - Енисей: обзор матча 12 марта 2017
Спартак-2
12.03.2017, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
3 : 1
Завершен
Енисей
25'
К. Савичев
32'
Г. Мелкадзе
90+1'
В. Пантелеев
57'
В. Кичин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Енисей
Замена
И. Синодзука
️️️️
Г. Мелкадзе
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
В. Пантелеев
90'
+1
Желтая карточка
А. Самсонов
87'
83'
Замена
М. Тихонов
️️️️
В. Камеш
80'
Замена
А. Харитонов
️️️️
Е. Иванов
Замена
А. Сокол
️️️️
А. Руденко
78'
77'
Желтая карточка
Е. Иванов
74'
Замена
А. Малоян
️️️️
А. Саркисов
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
69'
57'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Кичин
Желтая карточка
К. Савичев
53'
Замена
А. Руденко
️️️️
Д. Давыдов
46'
40'
Желтая карточка
В. Кичин
35'
Замена
И. Гультяев
️️️️
Н. Чичерин
ГОЛ! 2:0!
Г. Мелкадзе
32'
ГОЛ! 1:0!
К. Савичев
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Спартак-2
98
Александр Максименко
ВР
96
Александр Лихачев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Енисей
31
Милое Прекович
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
44
Михаил Тихонов
ПВ
0
Артур Малоян
ЦФ
4-3-3
47
Филиппов
3
Щербаков
4
Савичев
22
Хомуха
5
Кутин
2
Шанбиев
83
Пантелеев
8
Самсонов
88
Давыдов
10
Федчук
77
Мелкадзе
3-1-4-2
1
Опарин
4
Чичерин
23
Чернов
2
Кичин
64
Ланин
8
Иванов
33
Камеш
10
Алиев
14
Семакин
11
Саркисов
32
Козлов
77
Мелкадзе
70
Синодзука
70
Синодзука
77
Мелкадзе
Руденко
88
Сокол
88
Сокол
Руденко
88
Давыдов
19
Руденко
19
Руденко
88
Давыдов
33
Камеш
44
Тихонов
44
Тихонов
33
Камеш
4
Чичерин
35
Гультяев
35
Гультяев
4
Чичерин
8
Иванов
83
Харитонов
83
Харитонов
8
Иванов
11
Саркисов
0
Малоян
0
Малоян
11
Саркисов
Остались в запасе
Спартак-2
Енисей
96
Александр Лихачев
ЦЗ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
98
Александр Максименко
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
31
Милое Прекович
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
96
Александр Лихачев
ЦЗ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
98
Александр Максименко
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
Остались в запасе
31
Милое Прекович
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Спартак-2 - Енисей
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
академии "Спартак"
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