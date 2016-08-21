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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Енисей
Тосно - Енисей: обзор матча 21 августа 2016
Тосно
21.08.2016, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
1 : 2
Завершен
Енисей
35'
К. Гарбуз
28'
Р. Дугалич (АГ)
90+3'
В. Кичин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Енисей
90'
+6
Замена
М. Васильев
️️️️
М. Семакин
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Кичин
90'
Замена
В. Кичин
️️️️
П. Рожков
Желтая карточка
А. Макаров
89'
80'
Желтая карточка
Д. Вавилин
Желтая карточка
М. Палиенко
74'
70'
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Малоян
67'
Вторая желтая
М. Комков
Замена
Е. Марков
️️️️
А. Заболотный
67'
62'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
А. Коротаев
Замена
А. Кутьин
️️️️
Р. Мухаметшин
62'
58'
Желтая карточка
Р. Колев
Желтая карточка
Р. Абазов
45'
+1
41'
Желтая карточка
М. Комков
ГОЛ! 1:1!
К. Гарбуз
35'
28'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Дугалич
Желтая карточка
К. Гарбуз
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
21
Вагиз Галиулин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
11
Александр Макаров
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Енисей
1
Денис Вавилин
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
15
Росин Колев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
64
Олег Ланин
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
24
Александр Коротаев
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
7
Ника Чхапелия
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Нигматуллин
19
Гарбуз
25
Буйволов
20
Дугалич
57
Абазов
18
Кашчелан
21
Галиулин
11
Макаров
9
Мухаметшин
99
Палиенко
91
Заболотный
3-3-2-2
1
Вавилин
4
Чичерин
15
Колев
23
Чернов
27
Рожков
64
Ланин
15
Фатуллаев
10
Комков
14
Семакин
0
Малоян
24
Коротаев
91
Заболотный
20
Марков
20
Марков
91
Заболотный
9
Мухаметшин
48
Кутьин
48
Кутьин
9
Мухаметшин
27
Рожков
2
Кичин
2
Кичин
27
Рожков
14
Семакин
23
Васильев
23
Васильев
14
Семакин
24
Коротаев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
24
Коротаев
0
Малоян
32
Козлов
32
Козлов
0
Малоян
Остались в запасе
Тосно
Енисей
7
Ника Чхапелия
ЦП
12
Василий Лукичев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
8
Григорий Чиркин
ЦП
1
Михаил Опарин
ВР
10
Алексей Исаев
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
7
Ника Чхапелия
ЦП
12
Василий Лукичев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
8
Григорий Чиркин
ЦП
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
10
Алексей Исаев
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Тосно - Енисей
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
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