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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Спартак-Нальчик
Енисей - Спартак-Нальчик: обзор матча 06 августа 2016
Енисей
06.08.2016, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
0 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
55'
М. Гугуев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Спартак-Нальчик
82'
Замена
А. Марченко
️️️️
Н. Дроздов
74'
Замена
Д. Войнов
️️️️
А. Каркаев
Замена
А. Ломакин
️️️️
М. Комков
71'
Замена
И. Гелоян
️️️️
И. Кухарчук
62'
60'
Замена
А. Кузнецов
️️️️
Ш. Мухаммад
Замена
А. Алиев
️️️️
А. Исаев
59'
58'
Желтая карточка
А. Соблиров
55'
ГОЛ! 0:1!
М. Гугуев
46'
Замена
Т. Тебердиев
️️️️
В. Семенов
Замена
М. Семакин
️️️️
Е. Иванов
46'
24'
Желтая карточка
Х. Ахриев
Желтая карточка
О. Ланин
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Денис Вавилин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
15
Росин Колев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
10
Алексей Исаев
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
5
Владислав Семенов
ЛЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
34
Никита Дроздов
ОП
21
Хасан Ахриев
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
9
Амир Бажев
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
27
Павел Рожков
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
Спартак-Нальчик
12
Артем Орсаев
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
7
Сергей Крамаренко
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
4-2-2-1-1
1
Вавилин
2
Кичин
23
Чернов
15
Колев
4
Чичерин
64
Ланин
10
Исаев
8
Иванов
10
Комков
44
Кухарчук
24
Коротаев
4-1-3-2
1
Антипов
7
Соблиров
3
Мурачев
4
Дашаев
5
Семенов
34
Дроздов
21
Ахриев
17
Мухаммад
14
Каркаев
9
Гугуев
9
Бажев
44
Кухарчук
10
Гелоян
10
Гелоян
44
Кухарчук
8
Иванов
14
Семакин
14
Семакин
8
Иванов
10
Исаев
10
Алиев
10
Алиев
10
Исаев
10
Комков
90
Ломакин
90
Ломакин
10
Комков
34
Дроздов
48
Марченко
48
Марченко
34
Дроздов
5
Семенов
7
Тебердиев
7
Тебердиев
5
Семенов
17
Мухаммад
91
Кузнецов
91
Кузнецов
17
Мухаммад
14
Каркаев
21
Войнов
21
Войнов
14
Каркаев
Остались в запасе
Енисей
Спартак-Нальчик
27
Павел Рожков
ОП
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Тихонов
7
Сергей Крамаренко
ЦП
12
Артем Орсаев
ВР
26
Альберт Богатырев
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
Остались в запасе
7
Сергей Крамаренко
ЦП
12
Артем Орсаев
ВР
26
Альберт Богатырев
ЦП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Енисей - Спартак-Нальчик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Центральный
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