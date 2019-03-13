Джеймс Мередит - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Мередит
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Мередит
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Миллуолл
|33
|0
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2019
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|30.04.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|27.04.2019
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|22.04.2019
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|19.04.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|13.04.2019
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|10.04.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|06.04.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|51'
|30.03.2019
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|3:2
|Миллуолл (Лондон)
|7'
|13.03.2019
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:2
|Миллуолл (Лондон)
|09.03.2019
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:1
|Миллуолл (Лондон)
|02.03.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:3
|Норвич Сити (Норвич)
|32'
|12.01.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|01.01.2019
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:3
|Миллуолл (Лондон)
|29.12.2018
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|26.12.2018
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:0
|Рединг (Рединг)
|22.12.2018
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|15.12.2018
|1' -90'
|Престон (Престон)
|3:2
|Миллуолл (Лондон)
|08.12.2018
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:2
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|22'
|02.12.2018
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|28.11.2018
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|11'
|24.11.2018
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Болтон (Болтон)
|10.11.2018
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|4:3
|Миллуолл (Лондон)
|03.11.2018
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|27.10.2018
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|3:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|23.10.2018
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|45'
|20.10.2018
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|3:1
|Миллуолл (Лондон)
|06.10.2018
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|03.10.2018
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:2
|Миллуолл (Лондон)
|29.09.2018
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:3
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|22.09.2018
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|19.09.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|15.09.2018
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Лидс (Лидс)
|01.09.2018
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:2
|Суонси (Суонси)
|26.08.2018
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|22.08.2018
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|2:1
|Миллуолл (Лондон)
|18.08.2018
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|11.08.2018
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:0
|Миллуолл (Лондон)
|04.08.2018
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)