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    Доминик Самуэль - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Доминик
    Фамилия Самуэль
    Состав Удаленные игроки
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 апреля 1994 (28 лет)
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рединг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.08.2015 86' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:1 Рединг (Рединг)
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