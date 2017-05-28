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Гонсало
Статистика
Гонсало - статистика
Завершил карьеру
10 апреля 1984 (42), Буэнос-Айрес
#2 | Защитник
182 см | 79 кг
Аргентина | Испания
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фиорентина
26
1
0
6
2
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
2 : 2
28.05.2017
Пескара
1' - 60'
Италия. Серия А, 37 тур
Наполи
4 : 1
20.05.2017
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Сассуоло
2 : 2
07.05.2017
Фиорентина
1' - 72'
32'
72'
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
2 : 2
09.04.2017
Фиорентина
1' - 90'
60'
25'
Италия. Серия А, 29 тур
Кротоне
0 : 1
19.03.2017
Фиорентина
1' - 90'
61'
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
1 : 0
12.03.2017
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
0 : 0
05.03.2017
Фиорентина
1' - 90'
54'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
2 : 2
27.02.2017
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
2 : 1
19.02.2017
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
3 : 0
11.02.2017
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
4 : 0
07.02.2017
Фиорентина
1' - 90'
57'
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
0 : 3
21.01.2017
Фиорентина
1' - 82'
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
2 : 1
15.01.2017
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
3 : 3
22.12.2016
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 0
15.12.2016
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
2 : 1
12.12.2016
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
4 : 2
28.11.2016
Фиорентина
1' - 45'
45'
Италия. Серия А, 13 тур
Эмполи
0 : 4
20.11.2016
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
1 : 1
06.11.2016
Сампдория
1' - 90'
45'
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
0 : 1
29.10.2016
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
1 : 1
26.10.2016
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
3 : 5
23.10.2016
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
0 : 0
16.10.2016
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
2 : 1
02.10.2016
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Фиорентина
0 : 0
25.09.2016
Милан
1' - 59'
3'
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
2 : 2
21.09.2016
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Фиорентина
1 : 0
18.09.2016
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Ювентус
2 : 1
20.08.2016
Фиорентина
1' - 90'
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