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Сергей Козко
Статистика
Сергей Козко - статистика
Завершил карьеру
12 апреля 1975 (51), Ставрополь
#1 | Вратарь
188 см | 82 кг
Россия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Кубок 2009/2010
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Чемпионат России 2001
Чемпионат России 1994
Команда
И
Г
П
Ж
К
Химки
12
-20
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 35 тур
Химки
3 : 1
24.10.2011
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
КАМАЗ
1 : 1
17.10.2011
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Мордовия
2 : 1
14.10.2011
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Химки
1 : 1
06.10.2011
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Торпедо
3 : 1
25.09.2011
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Балтика
4 : 1
22.09.2011
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Химки
1 : 0
15.09.2011
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Химки
2 : 1
12.09.2011
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Химки
2 : 0
06.09.2011
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Химки
2 : 1
01.09.2011
Черноморец
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Факел
0 : 1
11.07.2011
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Химки
1 : 3
27.06.2011
Cибирь
1' - 90'
51'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Химки
1 : 0
24.06.2011
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Торпедо Вл
3 : 3
14.06.2011
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Химки
0 : 3
07.06.2011
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Химки
0 : 6
04.06.2011
Мордовия
1' - 90'
34'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Волгарь
1 : 0
27.05.2011
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Луч
0 : 0
07.05.2011
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
04.05.2011
Химки
Был в запасе
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