Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сергей Козко - новости

    Вратарь
    Имя Сергей
    Отчество Викторович
    Фамилия Козко
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Ставрополь
    Гражданство
    Воспитаник ФК Торпедо-ЗИЛ
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 12 апреля 1975 (47 лет)
    Рост 188
    Вес 82
    • Читайте нас: 
    11