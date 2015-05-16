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Клейтон
Статистика
Клейтон - статистика
Завершил карьеру
24 февраля 1990 (36)
#11 | Полузащитник
176 см | 73 кг
Бразилия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2014/2015
Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тюмень
18
5
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 32 тур
Тюмень
3 : 0
16.05.2015
Балтика
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тюмень
5 : 1
19.04.2015
Сахалин
1' - 51'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Тюмень
2 : 1
12.04.2015
Тосно
64' - 90'
90'
90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Луч
1 : 1
14.03.2015
Тюмень
1' - 34'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Тюмень
0 : 1
22.11.2014
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Енисей
1 : 1
18.11.2014
Тюмень
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Тюмень
0 : 0
14.11.2014
Сочи
1' - 75'
57'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Оренбург
2 : 1
08.11.2014
Тюмень
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тюмень
2 : 1
02.11.2014
Волга
1' - 71'
23'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Балтика
1 : 1
25.10.2014
Тюмень
1' - 76'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тюмень
0 : 1
19.10.2014
Анжи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Шинник
2 : 0
11.10.2014
Тюмень
1' - 89'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тюмень
4 : 1
05.10.2014
Cибирь
1' - 90'
27, 51'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сахалин
0 : 0
29.09.2014
Тюмень
1' - 90'
38'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Тюмень
1 : 2
13.09.2014
Томь
1' - 79'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Сокол
2 : 1
07.09.2014
Тюмень
1' - 73'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тюмень
3 : 1
24.08.2014
Химик
1' - 67'
18'
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
17.08.2014
Тюмень
74' - 90'
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