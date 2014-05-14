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Карам Байсонгуров - статистика

Завершил карьеру
4 сентября 1994 (32)
#63 | Защитник
170 см | 65 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Анжи (мол)
17
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
0 : 1
14.05.2014
Кр. Советов (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Краснодар (мол)
0 : 2
10.05.2014
Анжи (мол)
90' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 0
18.04.2014
Зенит (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Локомотив (мол)
0 : 1
12.04.2014
Анжи (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
Анжи (мол)
2 : 1
23.03.2014
ЦСКА (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
Анжи (мол)
1 : 2
06.12.2013
Кубань (мол)
53' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
Анжи (мол)
0 : 3
16.11.2013
Спартак М (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
Амкар (мол)
1 : 2
09.11.2013
Анжи (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
Анжи (мол)
2 : 1
02.11.2013
Урал (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
Кубань (мол)
0 : 1
27.10.2013
Анжи (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
Рубин (мол)
1 : 1
05.10.2013
Анжи (мол)
1' - 90'
63'
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Анжи (мол)
3 : 1
28.09.2013
Амкар (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
24.09.2013
Анжи (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Томь (мол)
0 : 2
14.09.2013
Анжи (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Ахмат (мол)
0 : 0
30.08.2013
Анжи (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Анжи (мол)
0 : 0
23.08.2013
Краснодар (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Зенит (мол)
1 : 2
16.08.2013
Анжи (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
Анжи (мол)
3 : 4
01.08.2013
Ростов (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 2
27.07.2013
Анжи (мол)
90' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Динамо (мол)
1 : 0
18.07.2013
Анжи (мол)
89' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
Анжи (мол)
0 : 1
13.07.2013
Локомотив (мол)
82' - 90'
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