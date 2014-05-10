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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Анжи (мол)
Краснодар (мол) - Анжи (мол): обзор матча 10 мая 2014
Краснодар (мол)
10.05.2014, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
0 : 2
Завершен
Анжи (мол)
3'
Р. Умаров
17'
Ю. Удунян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Анжи (мол)
90'
Замена
К. Байсонгуров
️️️️
Ю. Кузьмин
83'
Замена
Д. Дибиргаджиев
️️️️
В. Соболев
Замена
Д. Фомин
️️️️
Е. Андриенко
75'
69'
Замена
Т. Мусалов
️️️️
Р. Умаров
67'
Желтая карточка
А. Трошечкин
Замена
И. Черчесов
️️️️
Н. Акимов
62'
52'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
Т. Джамалутдинов
52'
Замена
А. Омаров
️️️️
Ю. Удунян
Замена
А. Лузин
️️️️
А. Мальцев
28'
17'
Желтая карточка
Ю. Удунян
17'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ю. Удунян
3'
ГОЛ! 0:1!
Р. Умаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
45
Всеволод Ермаков
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
46
Андрей Гамалян
ЦЗ
93
Антон Мальцев
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
41
Евгений Андриенко
ЦП
82
Николай Огурцов
ЦП
58
Павел Крыжевских
ЦП
57
Никита Акимов
ЦП
43
Руслан Шляхов
ЦП
Главный тренер
Артур Оленин
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
90
Артур Чистяков
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
52
Гасан Магомедов
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Краснодар (мол)
37
Александр Лузин
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
90
Инал Черчесов
ЦП
Анжи (мол)
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
77
Азрет Омаров
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
3-1-5-1
45
Ермаков
3
Гогличидзе
93
Мальцев
46
Гамалян
5
Морозов
82
Огурцов
58
Крыжевских
57
Акимов
43
Шляхов
41
Андриенко
72
Батютин
4-5-1
1
Дженетов
75
Ибрагимгаджиев
90
Чистяков
3
Гасанов
44
Удунян
52
Магомедов
49
Кузьмин
47
Джамалутдинов
33
Газимагомедов
19
Соболев
11
Умаров
93
Мальцев
37
Лузин
37
Лузин
93
Мальцев
57
Акимов
90
Черчесов
90
Черчесов
57
Акимов
41
Андриенко
74
Фомин
74
Фомин
41
Андриенко
49
Кузьмин
63
Байсонгуров
63
Байсонгуров
49
Кузьмин
19
Соболев
9
Дибиргаджиев
9
Дибиргаджиев
19
Соболев
44
Удунян
77
Омаров
77
Омаров
44
Удунян
11
Умаров
75
Мусалов
75
Мусалов
11
Умаров
47
Джамалутдинов
5
Трошечкин
5
Трошечкин
47
Джамалутдинов
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Анжи (мол)
Главный тренер
Артур Оленин
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Артур Оленин
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Краснодар (мол) - Анжи (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Пода
(Элиста)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
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Краснодар (мол)
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