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    Эдер - новости

    #24 | Нападающий
    Имя Эдерзито
    Фамилия Маседо Лопес
    Состав Без клуба
    Родной город Биссау
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 декабря 1987 (35 лет)
    Рост 188
    Вес 81
    Стоимость:
    € 900
    тыс
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