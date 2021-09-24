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Эдер
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Эдер - новости
Завершил карьеру
22 декабря 1987 (38), Биссау
#24 | Нападающий
188 см | 81 кг
Португалия | Гвинея-Бисау
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Публикации
Фото
Экс-форвард «Локомотива» Эдер перешел в «Аль-Раед»
2021.09.24 10:14
4
Фото
Экс-форвард «Локомотива» Эдер прилетел в Эр-Рияд для перехода в «Аль-Раед»
2021.09.23 10:00
Саудовский «Аль-Раед» интересуется экс-форвардом «Локомотива» Эдером
2021.09.18 12:52
8
«Локомотив» объявил об уходе Эдера, Кверквелии, Игнатьева и Коченкова
2021.06.30 19:56
8
Агент – об уходе Эдера из «Локо» летом: «Пока никаких новостей нет»
2021.02.15 20:55
2
Sport24: «Локомотив» не намерен продлевать контракт с Эдером и отпустит его летом
2021.02.15 13:53
2
Фото
Берковский, Черный, Эдер – в основе «Локомотива» на игру с грузинским «Локомотивом»
2021.02.14 14:37
1
Видео
Куликов, Черный, Эдер – в старте «Локомотива» на матч с «Краснодаром-2»
2021.02.09 18:15
3
Городов, Смольников, Ионов – в старте «Краснодара»; Райкович, Магкеев, Эдер сыграют у «Локомотива»
2020.12.13 15:25
2
Райкович, Камано, Эдер – в основе «Локомотива» на матч с «Баварией»; Горецка, Сане, Мюллер сыграют у немцев
2020.12.09 21:58
2
Николич выпустил на матч с «Арсеналом» Коченкова, Куликова, Эдера; Рассказов, Ломовицкий, Джорджевич – в основе гостей
2020.11.21 18:07
Николич выпустил Лисаковича, Камано, Эдера; Кверквелия, Муллин, Фламарион выйдут у «Ротора»
2020.10.24 18:12
2
«Локомотив» сравнял счет в матче с «Зальцбургом» благодаря голу Лисаковича
2020.10.21 21:27
36
Фото
Эдер, Рыбус, Игнатьев, Коченков продлили контракты с «Локомотивом»
2020.07.29 20:22
8
«Чемпионат»: «Локомотив» продлил контракт с Эдером
2020.07.21 15:38
3
Эдер может продлить контракт с «Локомотивом»
2020.06.02 22:35
3
Metaratings: Эдер, Фарфан, Мариу и Рыбус покинут «Локомотив» по окончании сезона
2020.05.17 18:59
12
Еременко, Попов, Зайнутдинов выйдут в основе у «Ростова»; Семин выпустил Кверквелию, Рыбуса, Эдера
2020.03.15 17:59
10
Кверквелия, Магкеев, Эдер выйдут с первых минут у «Локомотива»; Богосавац, Иванов, Глушаков сыграют у «Ахмата»
2020.03.08 18:36
2
Товарищеский матч. «Локомотив» победил «Чайку», Эдер забил три гола
2020.02.22 20:47
5
Orta Cizgi: «Бешикташ» следит за форвардом «Локомотива» Эдером
2019.12.05 17:56
5
Эдер и Жоау Мариу – в составе сборной Португалии на последние матчи отбора Евро-2020
2019.11.07 16:44
2
Рабинер: «С утра после игры в Турине вижу Эдера, жестами показываю: «Эх, немного не хватило». Он разводит руками и отвечает по-русски: «***»
2019.10.23 15:08
9
Видео
Эдер в матче с «Оренбургом» забил впервые за два месяца
2019.09.22 14:34
4
Нападающий «Локомотива» Эдер перенес операцию и пропустит три недели
2019.08.06 13:49
Эдер близок к уходу из «Локомотива». Португалец забил «золотой» гол в сезоне-2017/18
2019.06.18 22:35
1
«Галатасарай» заинтересован в игроке «Локомотива» Эдере. Португальца хотят арендовать
2019.01.19 12:58
6
Видео
«Локомотив» выпустил новогодний ролик. В роли Деда Мороза снялся Эдер
2018.12.29 21:36
2
Димитров – о «Локомотиве»: «Если у вас есть Фернандеш, Миранчуки и Эдер, какие могут быть разговоры о защите?»
2018.11.26 08:17
8
Роналду не вызван в сборную Португалии на матчи с Польшей и Италией. Нету и Эдер – в составе
2018.11.08 17:19
3
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