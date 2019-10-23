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  • Рабинер: «С утра после игры в Турине вижу Эдера, жестами показываю: «Эх, немного не хватило». Он разводит руками и отвечает по-русски: «***»

Рабинер: «С утра после игры в Турине вижу Эдера, жестами показываю: «Эх, немного не хватило». Он разводит руками и отвечает по-русски: «***»

23 октября 2019, 15:08
9

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер рассказал о разговоре с форвардом «Локомотива» Эдером после поражения от «Ювентуса» (1:2).

«С утра после игры в Турине в отеле «Локомотива» гениальный диалог. Вижу Эдера. Говорю: «Good job» и жестами показываю: «Эх, жаль, немного не хватило». Он разводит руками, и отвечает одним словом. По-русски с почему-то немного кавказским акцентом: «***» [кошмар]», – написал Рабинер в своем твиттере.

Источник: твиттер Игоря Рабинера
Лига чемпионов Локомотив Ювентус Эдер
Комментарии (9)
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Spinorr
1571833217
«***» [кошмар]» - это он про английский Рабинера, наверное.
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AHTUNGBOL
1571833610
Рабинер, сам себя выставил идиотом..
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Lester84
1571834066
Разводит руками, показывая длину своего причиндала и говорит: "х**"
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Decorhome
1571834992
Эдер красавец. Играл хорошо, цеплялся за мяч, чем то напоминал Дзюбу
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erma
1571839360
Как показать жестом «Эх, жаль, немного не хватило»? Походу, Рабинер владеет языком глухонемых. А Эдер подумал, что тот издевается, ну и выдал ему заветное слово.
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vladimir63
1571846011
Миранчук - ух ты *** да они в пас играют ! а его что не учили ? хотя с его ЗП в год ему и не надо ! а второй МЫ устали в конце игры ! ооо **** ! а Ювентус отдохнул к концу игры ! во как !
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Вомбат
1571850697
Следующий диалог между ними будет такой. Эдер жестами показывает: - Ну ты и ***[чудак], Рабинер. Рабинер ему устно: - Иди ты, Эдер, на *** [тренировку]! И это опубликуют. И мы будем это обсуждать.
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