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    Рабинер: «С утра после игры в Турине вижу Эдера, жестами показываю: «Эх, немного не хватило». Он разводит руками и отвечает по-русски: «***»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер рассказал о разговоре с форвардом «Локомотива» Эдером после поражения от «Ювентуса» (1:2).

    «С утра после игры в Турине в отеле «Локомотива» гениальный диалог. Вижу Эдера. Говорю: «Good job» и жестами показываю: «Эх, жаль, немного не хватило». Он разводит руками, и отвечает одним словом. По-русски с почему-то немного кавказским акцентом: «***» [кошмар]», – написал Рабинер в своем твиттере.

    Источник: твиттер Игоря Рабинера

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +858

      Decorhome 29 минут назад

      Эдер красавец. Играл хорошо, цеплялся за мяч, чем то напоминал Дзюбу

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1797

      Борат 41 минуту назад

      радуйся, что в глаз не получил, мурло мясное!

      гы-гы

      1
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      ...
      Рейтинг: +4466

      subbotaspartak > Борат 5 минут назад

      Самое разумное в комментарии: гы-гы

      0
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      Рейтинг: +4176

      Lester84 44 минуты назад

      Разводит руками, показывая длину своего причиндала и говорит: "х**"

      2
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      Рейтинг: +908

      AHTUNGBOL 52 минуты назад

      Рабинер, сам себя выставил идиотом..

      1
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      Рейтинг: +287

      Spinorr 58 минут назад

      «***» [кошмар]» - это он про английский Рабинера, наверное.

      5
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