Рабинер: «С утра после игры в Турине вижу Эдера, жестами показываю: «Эх, немного не хватило». Он разводит руками и отвечает по-русски: «***»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер рассказал о разговоре с форвардом «Локомотива» Эдером после поражения от «Ювентуса» (1:2).

«С утра после игры в Турине в отеле «Локомотива» гениальный диалог. Вижу Эдера. Говорю: «Good job» и жестами показываю: «Эх, жаль, немного не хватило». Он разводит руками, и отвечает одним словом. По-русски с почему-то немного кавказским акцентом: «***» [кошмар]», – написал Рабинер в своем твиттере.