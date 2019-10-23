Рабинер: «С утра после игры в Турине вижу Эдера, жестами показываю: «Эх, немного не хватило». Он разводит руками и отвечает по-русски: «***»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер рассказал о разговоре с форвардом «Локомотива» Эдером после поражения от «Ювентуса» (1:2).
«С утра после игры в Турине в отеле «Локомотива» гениальный диалог. Вижу Эдера. Говорю: «Good job» и жестами показываю: «Эх, жаль, немного не хватило». Он разводит руками, и отвечает одним словом. По-русски с почему-то немного кавказским акцентом: «***» [кошмар]», – написал Рабинер в своем твиттере.
- В составе команды Юрия Семина забил полузащитник Алексей Миранчук. За туринский клуб дубль оформил хавбек Пауло Дибала.
- Команда Маурицио Сарри сравнялась по очкам с «Атлетико» (7) и возглавила группу D. У «Локомотива» три балла и третье место, «Байер» без набранных пунктов занимает последнее.
Источник: твиттер Игоря Рабинера