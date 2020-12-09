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Эдер
Статистика
Эдер - статистика
Завершил карьеру
22 декабря 1987 (38), Биссау
#24 | Нападающий
188 см | 81 кг
Португалия | Гвинея-Бисау
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Лига чемпионов 2020/2021
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Россия. Премьер-лига 2020/2021
Суперкубок России 2020
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Локомотив
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Бавария
2 : 0
09.12.2020
Локомотив
1' - 90'
Лига чемпионов, 5 тур
Локомотив
1 : 3
01.12.2020
Зальцбург
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
Атлетико
0 : 0
25.11.2020
Локомотив
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
Локомотив
1 : 1
03.11.2020
Атлетико
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
Локомотив
1 : 2
27.10.2020
Бавария
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Зальцбург
2 : 2
21.10.2020
Локомотив
1' - 69'
19'
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