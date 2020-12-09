Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2020/2021 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Суперкубок России 2020 Лига чемпионов 2019/2020 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Суперкубок России 2019 Лига чемпионов 2018/2019 Россия. Кубок 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Суперкубок России 2018 Лига Европы 2017/2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Франция. Кубок лиги 2015/2016 Франция. Лига 1 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013