Эдер близок к уходу из «Локомотива». Португалец забил «золотой» гол в сезоне-2017/18

Нападающий «Локомотива» Эдер покинет клуб летом, несмотря на действующий контракт. Такую информацию сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.

Португалец в сезоне-2017/18 забил решающий гол в матче, три очка в котором принесли москвичам победу в чемпионате России. Также Эдер принес сборной Португалии выигрыш в финале Евро-2016.