Случайный год . Случайная скучная ,победа’ португальского автобуса .
Нападающий «Локомотива» Эдер покинет клуб летом, несмотря на действующий контракт. Такую информацию сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.
Португалец в сезоне-2017/18 забил решающий гол в матче, три очка в котором принесли москвичам победу в чемпионате России. Также Эдер принес сборной Португалии выигрыш в финале Евро-2016.
- Контракт Эдера действует до лета 2020 года.
- В «Локомотив» игрок перешел в прошлом году из «Лилля».
- Стоимость Эдера на рынке – 1,7 миллиона евро.