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    Эдер близок к уходу из «Локомотива». Португалец забил «золотой» гол в сезоне-2017/18

    Нападающий «Локомотива» Эдер покинет клуб летом, несмотря на действующий контракт. Такую информацию сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.

    Португалец в сезоне-2017/18 забил решающий гол в матче, три очка в котором принесли москвичам победу в чемпионате России. Также Эдер принес сборной Португалии выигрыш в финале Евро-2016.

    • Контракт Эдера действует до лета 2020 года.
    • В «Локомотив» игрок перешел в прошлом году из «Лилля».
    • Стоимость Эдера на рынке – 1,7 миллиона евро.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2951

      dinar7777dinar 47 минут назад

      Случайный год . Случайная скучная ,победа’ португальского автобуса .

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