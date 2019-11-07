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  • Эдер и Жоау Мариу – в составе сборной Португалии на последние матчи отбора Евро-2020

Эдер и Жоау Мариу – в составе сборной Португалии на последние матчи отбора Евро-2020

7 ноября 2019, 16:44
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Сборная Португалии назвала состав на матчи отбора Евро-2020 с Литвой и Люксембургом.

Вратари: Бету («Гезтепе»), Жозе Са («Олимпиакос»), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»).

Защитники: Рикарду Перейра («Лестер»), Нелсон Семеду («Барселона»), Рубен Семеду («Олимпиакос»), Жозе Фонте («Лилль»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Бенфика»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд), Мариу Руй («Наполи»).

Полузащитники: Данилу Перейра («Порту»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Жоау Моутинью («Вулверхэмптон»), Пицци («Бенфика»), Жоау Мариу («Локомотив»).

Нападающие: Брума (ПСВ), Криштиану Роналду («Ювентус»), Андре Силва («Айнтрахт»), Даниэл Поденсе («Олимпиакос»), Диогу Жота («Вулверхэмптон»), Эдер («Локомотив»), Гонсалу Пасиенсия («Айнтрахт»).

  • После шести туров португальцы с 11 очками занимают второе место в группе B, опережая Сербию на 1 очко.
  • Матч с Литвой состоится 14 ноября, с Люксембургом – 17 ноября.

Источник: твиттер сборной Португалии
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Португалия Литва Люксембург Мариу Жоау Эдер
Комментарии (2)
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Я - легенда
1573134565
Пусть они Роналду прессанут в раздевалке. Ну так, для отместки ))
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raritet
1573137559
Локо повезло с этими футболистами.
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