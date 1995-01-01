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    Эдер и Жоау Мариу – в составе сборной Португалии на последние матчи отбора Евро-2020

    Сборная Португалии назвала состав на матчи отбора Евро-2020 с Литвой и Люксембургом.

    Вратари: Бету («Гезтепе»), Жозе Са («Олимпиакос»), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»).

    Защитники: Рикарду Перейра («Лестер»), Нелсон Семеду («Барселона»), Рубен Семеду («Олимпиакос»), Жозе Фонте («Лилль»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Бенфика»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд), Мариу Руй («Наполи»).

    Полузащитники: Данилу Перейра («Порту»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Жоау Моутинью («Вулверхэмптон»), Пицци («Бенфика»), Жоау Мариу («Локомотив»).

    Нападающие: Брума (ПСВ), Криштиану Роналду («Ювентус»), Андре Силва («Айнтрахт»), Даниэл Поденсе («Олимпиакос»), Диогу Жота («Вулверхэмптон»), Эдер («Локомотив»), Гонсалу Пасиенсия («Айнтрахт»).

    • После шести туров португальцы с 11 очками занимают второе место в группе B, опережая Сербию на 1 очко.
    • Матч с Литвой состоится 14 ноября, с Люксембургом – 17 ноября.

    Источник: твиттер сборной Португалии

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2090

      raritet 51 минуту назад

      Локо повезло с этими футболистами.

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    • ...
      Рейтинг: +787

      Я - легенда 1 час назад

      Пусть они Роналду прессанут в раздевалке. Ну так, для отместки ))

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