Эдер и Жоау Мариу – в составе сборной Португалии на последние матчи отбора Евро-2020

Сборная Португалии назвала состав на матчи отбора Евро-2020 с Литвой и Люксембургом.

Вратари: Бету («Гезтепе»), Жозе Са («Олимпиакос»), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»).

Защитники: Рикарду Перейра («Лестер»), Нелсон Семеду («Барселона»), Рубен Семеду («Олимпиакос»), Жозе Фонте («Лилль»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Бенфика»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд), Мариу Руй («Наполи»).

Полузащитники: Данилу Перейра («Порту»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Жоау Моутинью («Вулверхэмптон»), Пицци («Бенфика»), Жоау Мариу («Локомотив»).

Нападающие: Брума (ПСВ), Криштиану Роналду («Ювентус»), Андре Силва («Айнтрахт»), Даниэл Поденсе («Олимпиакос»), Диогу Жота («Вулверхэмптон»), Эдер («Локомотив»), Гонсалу Пасиенсия («Айнтрахт»).