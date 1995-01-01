Саудовский «Аль-Раед» интересуется экс-форвардом «Локомотива» Эдером

У саудов совсем все плохо с футболом, если в нападение берут деревянный столб.
Бывший нападающий «Локомотива» Эдер может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По информации Record, 33-летний футболист ведет переговоры с «Аль-Раедом».
Ожидается, что стороны заключат контракт в ближайший вторник.
- Эдер – свободный агент.
- Португалец провел в «Локо» 4 сезона.
- Он забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 119 матчах.
Источник: Record
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