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    Саудовский «Аль-Раед» интересуется экс-форвардом «Локомотива» Эдером

    Бывший нападающий «Локомотива» Эдер может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

    По информации Record, 33-летний футболист ведет переговоры с «Аль-Раедом».

    Ожидается, что стороны заключат контракт в ближайший вторник.

    • Эдер – свободный агент.
    • Португалец провел в «Локо» 4 сезона.
    • Он забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 119 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Record

    Португальская спортивная газета. Основана в 1948 году. Аудитория в твиттере - более 354 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 12:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6190

      Антибиотик 25 минут назад

      У саудов совсем все плохо с футболом, если в нападение берут деревянный столб.

      0
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      Рейтинг: +105

      Мася_1989 2 часа назад

      Нормальный нап за сезон должен такую статистику иметь.

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