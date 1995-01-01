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    Эдер может продлить контракт с «Локомотивом»

    Нападающий «Локомотива» Эдер может остаться в клубе еще на один год.

    По информации «Спорт-Экспресс», в контракте игрока прописана возможность продления соглашения – для этого Эдер должен сыграть 75% матчей в этом чемпионате. Таким образом, для пролонгации контракта португальцу нужно выйти на поле в семи из восьми оставшихся матчей.

    Напомним, РПЛ должна возобновиться 19 июня.

    • Эдере сыграл в текущем чемпионате 16 игр, в которых забил пять мячей.
    • «Локомотив» занимает в РПЛ второе место.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4575

      JTherry 41 минуту назад

      "...в контракте игрока прописана возможность продления соглашения – для этого Эдер должен сыграть 75% матчей в этом чемпионате... для пролонгации контракта португальцу нужно выйти на поле в СЕМИ и ВОСЬМИ оставшихся матчах..."
      ...кто у вас такие "новости" пишет (спецом выделил)? ничего же не понятно...

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