Эдер может продлить контракт с «Локомотивом»

Нападающий «Локомотива» Эдер может остаться в клубе еще на один год.

По информации «Спорт-Экспресс», в контракте игрока прописана возможность продления соглашения – для этого Эдер должен сыграть 75% матчей в этом чемпионате. Таким образом, для пролонгации контракта португальцу нужно выйти на поле в семи из восьми оставшихся матчей.

Напомним, РПЛ должна возобновиться 19 июня.