Эдер может продлить контракт с «Локомотивом»

"...в контракте игрока прописана возможность продления соглашения – для этого Эдер должен сыграть 75% матчей в этом чемпионате... для пролонгации контракта португальцу нужно выйти на поле в СЕМИ и ВОСЬМИ оставшихся матчах..."
...кто у вас такие "новости" пишет (спецом выделил)? ничего же не понятно...
Нападающий «Локомотива» Эдер может остаться в клубе еще на один год.
По информации «Спорт-Экспресс», в контракте игрока прописана возможность продления соглашения – для этого Эдер должен сыграть 75% матчей в этом чемпионате. Таким образом, для пролонгации контракта португальцу нужно выйти на поле в семи из восьми оставшихся матчей.
Напомним, РПЛ должна возобновиться 19 июня.
- Эдере сыграл в текущем чемпионате 16 игр, в которых забил пять мячей.
- «Локомотив» занимает в РПЛ второе место.