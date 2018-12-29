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    «Локомотив» выпустил новогодний ролик. В роли Деда Мороза снялся Эдер

    «Локомотив» опубликовал в социальной сети новогодний видеоролик. В образе Деда Мороза выступил португалец Эдер.

    «Кому доверить ответственную роль Деда Мороза? Конечно же, главному волшебнику «Локо» Лопесу «Санте» Эдеру. У этого «дедушки» очень большой опыт осуществления мечты миллионов болельщиков», – говорится в подписи к видео, которое можно увидеть ниже.

    • «Локомотив» в РПЛ идет пятым.
    • В прошлом сезоне Эдер забил гол, после которого команда официально выиграла чемпионат России.
    • В текущем сезоне португалец провел в РПЛ 15 матчей, забил один гол, сделал одну результативную передачу.

    text

    Публикация от text (@fclokomotiv)

    Источник: Инстаграм «Локомотива»

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    Сегодня, 21:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +118

      Ganesse 11 минут назад

      Дети увидят,верить в деда мороза перестанут раньше времени.

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