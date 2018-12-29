«Локомотив» выпустил новогодний ролик. В роли Деда Мороза снялся Эдер

«Локомотив» опубликовал в социальной сети новогодний видеоролик. В образе Деда Мороза выступил португалец Эдер.

«Кому доверить ответственную роль Деда Мороза? Конечно же, главному волшебнику «Локо» Лопесу «Санте» Эдеру. У этого «дедушки» очень большой опыт осуществления мечты миллионов болельщиков», – говорится в подписи к видео, которое можно увидеть ниже.

«Локомотив» в РПЛ идет пятым.

В прошлом сезоне Эдер забил гол, после которого команда официально выиграла чемпионат России.

В текущем сезоне португалец провел в РПЛ 15 матчей, забил один гол, сделал одну результативную передачу.