Нападающий «Локомотива» Эдер перенес операцию и пропустит три недели

Нападающий «Локомотива» Эдер был прооперирован в Москве по поводу перелома пястной кости.

Завтра, 7 августа, португалец будет выписан из больницы и начнет реабилитацию в расположении железнодорожников.

Срок полного восстановления футболиста займет примерно три недели.