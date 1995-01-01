Нападающий «Локомотива» Эдер перенес операцию и пропустит три недели

Нападающий «Локомотива» Эдер был прооперирован в Москве по поводу перелома пястной кости.
Завтра, 7 августа, португалец будет выписан из больницы и начнет реабилитацию в расположении железнодорожников.
Срок полного восстановления футболиста займет примерно три недели.
- Эдер не принимал участие в субботнем матче четвертого тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1), но провел 90 минут на поле в предыдущей игре против ЦСКА.
- В прошлом сезоне форвард забил три гола и сделал одну результативную передачу в 35-ти встречах за «Локомотив».