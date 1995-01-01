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    Нападающий «Локомотива» Эдер перенес операцию и пропустит три недели

    Нападающий «Локомотива» Эдер был прооперирован в Москве по поводу перелома пястной кости.

    Завтра, 7 августа, португалец будет выписан из больницы и начнет реабилитацию в расположении железнодорожников.

    Срок полного восстановления футболиста займет примерно три недели.

    • Эдер не принимал участие в субботнем матче четвертого тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1), но провел 90 минут на поле в предыдущей игре против ЦСКА.
    • В прошлом сезоне форвард забил три гола и сделал одну результативную передачу в 35-ти встречах за «Локомотив».

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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