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    Еременко, Попов, Зайнутдинов выйдут в основе у «Ростова»; Семин выпустил Кверквелию, Рыбуса, Эдера

    Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Локомотивом».

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Байрамян, Еременко, Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Рыбус, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Мариу, Эдер.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Ростов Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии15
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      Рейтинг: +832

      житель СПб 40 минут назад

      Я иногда думаю: а Семин случайно дьяволу душу не продавал?! (полушутка...) Но ведь Локомотиву очень часто везет, как и сегодня - везет сказочно! Конечно, "везет тем, кто везет", и тем не менее... Карпина и Ростов жалко... Предполагаю итоговый счет 4-2.

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      Рейтинг: +253

      akku 55 минут назад

      Пока счёт не по игре, но везение никто не отменял, ждём второй тайм.

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      Рейтинг: +1363

      Mister_Tomsk 58 минут назад

      ВОт такой локомотив я люблю, а как Миранчук возит) а что творит поляк) мило смотреть на такую игру) 30 минут сидеть в обороне, а потом за 15 минут всер ешить)

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      Рейтинг: +3998

      JTherry 1 час назад

      что творит Ростов в своей штрафной? проходной двор!!! 0:3 горят на своем поле!!!

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      Рейтинг: +39

      borat-chmo 1 час назад

      Проводницы натягивают мужиков!Позор Борату мужеложцу!

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      Рейтинг: +8651

      parevg 1 час назад

      И снова ГЖЕГОШ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +8651

      parevg 1 час назад

      РИФАТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +38442

      portero 1 час назад

      Эх привоз... вратарский гол, нельзя пускать такие.....

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      Рейтинг: +8651

      parevg 1 час назад

      ГЖЕГОШ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +1363

      Mister_Tomsk 2 часа назад

      Красивой прежде всего игры, с градом голов! Ну и в мечтах, с победой локо и болел!) Ростов без обид) но нам это нужно))

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