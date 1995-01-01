Еременко, Попов, Зайнутдинов выйдут в основе у «Ростова»; Семин выпустил Кверквелию, Рыбуса, Эдера

Я иногда думаю: а Семин случайно дьяволу душу не продавал?! (полушутка...) Но ведь Локомотиву очень часто везет, как и сегодня - везет сказочно! Конечно, "везет тем, кто везет", и тем не менее... Карпина и Ростов жалко... Предполагаю итоговый счет 4-2.
Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Локомотивом».
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Байрамян, Еременко, Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Рыбус, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Мариу, Эдер.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Ростов Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.