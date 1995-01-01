Еременко, Попов, Зайнутдинов выйдут в основе у «Ростова»; Семин выпустил Кверквелию, Рыбуса, Эдера

Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Локомотивом».

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Байрамян, Еременко, Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Рыбус, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Мариу, Эдер.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Ростов Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.