Эдер в матче с «Оренбургом» забил впервые за два месяца

«Локомотив» в десятом туре РПЛ в гостях победил «Оренбург» (3:2). Последний гол гостей в игре забил португальский форвард москвичей Эдер.

Последний раз нападающий отличался голом 21 июля во встрече против «Тамбова» (2:1). Всего в текущем сезоне РПЛ Эдер провел пять матчей, забил два гола.