Эдер в матче с «Оренбургом» забил впервые за два месяца

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«Локомотив» в десятом туре РПЛ в гостях победил «Оренбург» (3:2). Последний гол гостей в игре забил португальский форвард москвичей Эдер.
Последний раз нападающий отличался голом 21 июля во встрече против «Тамбова» (2:1). Всего в текущем сезоне РПЛ Эдер провел пять матчей, забил два гола.
- Португалец выступает за «Локомотив» с 2017 года, его гол в сезоне-2017/18 стал для команды «золотым».
- Всего футболист провел за москвичей в РПЛ 45 матчей, забил семь голов.
- «Локомотив» в турнирной таблице идет четвертым.