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    Эдер в матче с «Оренбургом» забил впервые за два месяца

    «Локомотив» в десятом туре РПЛ в гостях победил «Оренбург» (3:2). Последний гол гостей в игре забил португальский форвард москвичей Эдер.

    Последний раз нападающий отличался голом 21 июля во встрече против «Тамбова» (2:1). Всего в текущем сезоне РПЛ Эдер провел пять матчей, забил два гола.

    • Португалец выступает за «Локомотив» с 2017 года, его гол в сезоне-2017/18 стал для команды «золотым».
    • Всего футболист провел за москвичей в РПЛ 45 матчей, забил семь голов.
    • «Локомотив» в турнирной таблице идет четвертым.

    Источник: Rutube

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    Сегодня, 14:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      arbigalochkin 6 минут назад

      а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://gg.gg/anticam

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1394

      Антон bx14e 23 минуты назад

      ..И снова победный!)

      0
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      Рейтинг: +1157

      AZ 1 час назад

      Он скорее вышел по нормальному на поле впервые за 2 месяца.. И забил сразу же..

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