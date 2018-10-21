Данило Соддимо - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Данило
|Фамилия
|Соддимо
|Команда
|Фрозиноне
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Данило
|Фамилия
|Соддимо
|Команда
|Фрозиноне
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фрозиноне
|2
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.12.2018
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|26.12.2018
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:0
|Милан (Милан)
|22.12.2018
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|16.12.2018
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|90'
|08.12.2018
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|02.12.2018
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|09.11.2018
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|89'
|04.11.2018
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|0:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|28.10.2018
|Был в запасе
|СПАЛ (Феррара)
|0:3
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|21.10.2018
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|3:3
|Эмполи (Эмполи)
|05.10.2018
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:2
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|30.09.2018
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:2
|Дженоа (Генуя)
|26.09.2018
|71' -90'
|Рома (Рим)
|4:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|23.09.2018
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|15.09.2018
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:5
|Сампдория (Генуя)
|63'
|02.09.2018
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|20.08.2018
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|4:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)