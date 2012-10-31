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    Алессандро Сгринья - статистика

    #80 | Нападающий
    Имя Алессандро
    Фамилия Сгринья
    Команда Циттаделла
    Состав Основной
    Родной город Рим
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 апреля 1980 (42 года)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торино 11 1 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.01.2013 Был в запасе Катания (Катания) 0:0 Торино (Турин)
    22.12.2012 81' -90' Торино (Турин) 2:0 Кьево (Верона)
    16.12.2012 9' -90' Дженоа (Генуя) 1:1 Торино (Турин)
    09.12.2012 Был в запасе Торино (Турин) 2:4 Милан (Милан)
    01.12.2012 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:0 Торино (Турин)
    25.11.2012 Был в запасе Торино (Турин) 2:2 Фиорентина (Флоренция)
    19.11.2012 1' -67' Рома (Рим) 2:0 Торино (Турин)
    56'
    11.11.2012 Был в запасе Торино (Турин) 1:0 Болонья (Болонья)
    04.11.2012 1' -70' Наполи (Неаполь) 1:1 Торино (Турин)
    31.10.2012 1' -62' Лацио (Рим) 1:1 Торино (Турин)
    11'
    28.10.2012 Был в запасе Торино (Турин) 1:3 Парма (Парма)
    21.10.2012 73' -90' Палермо (Палермо) 0:0 Торино (Турин)
    07.10.2012 1' -52' Торино (Турин) 0:1 Кальяри (Кальяри)
    30.09.2012 1' -65' Аталанта (Бергамо) 1:5 Торино (Турин)
    26.09.2012 Был в запасе Торино (Турин) 0:0 Удинезе (Удине)
    23.09.2012 75' -90' Сампдория (Генуя) 1:1 Торино (Турин)
    16.09.2012 1' -58' Торино (Турин) 0:2 Интер (Милан)
    01.09.2012 1' -64' Торино (Турин) 3:0 Пескара (Пескара)
    34' 59'
    26.08.2012 Был в запасе Сиена (Сиена) 0:0 Торино (Турин)
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