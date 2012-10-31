Алессандро Сгринья - статистика
#80 | Нападающий
|Имя
|Алессандро
|Фамилия
|Сгринья
|Команда
|Циттаделла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 апреля 1980 (42 года)
|Рост
|179
|Имя
|Алессандро
|Фамилия
|Сгринья
|Команда
|Циттаделла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 апреля 1980 (42 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|11
|1
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.01.2013
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|0:0
|Торино (Турин)
|22.12.2012
|81' -90'
|Торино (Турин)
|2:0
|Кьево (Верона)
|16.12.2012
|9' -90'
|Дженоа (Генуя)
|1:1
|Торино (Турин)
|09.12.2012
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:4
|Милан (Милан)
|01.12.2012
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Торино (Турин)
|25.11.2012
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:2
|Фиорентина (Флоренция)
|19.11.2012
|1' -67'
|Рома (Рим)
|2:0
|Торино (Турин)
|56'
|11.11.2012
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|04.11.2012
|1' -70'
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Торино (Турин)
|31.10.2012
|1' -62'
|Лацио (Рим)
|1:1
|Торино (Турин)
|11'
|28.10.2012
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:3
|Парма (Парма)
|21.10.2012
|73' -90'
|Палермо (Палермо)
|0:0
|Торино (Турин)
|07.10.2012
|1' -52'
|Торино (Турин)
|0:1
|Кальяри (Кальяри)
|30.09.2012
|1' -65'
|Аталанта (Бергамо)
|1:5
|Торино (Турин)
|26.09.2012
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|23.09.2012
|75' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Торино (Турин)
|16.09.2012
|1' -58'
|Торино (Турин)
|0:2
|Интер (Милан)
|01.09.2012
|1' -64'
|Торино (Турин)
|3:0
|Пескара (Пескара)
|34' 59'
|26.08.2012
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|0:0
|Торино (Турин)