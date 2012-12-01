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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Торино
Ювентус - Торино: обзор матча 01 декабря 2012
Ювентус
01.12.2012, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 15 тур
3 : 0
Завершен
Торино
57'
К. Маркизио
67'
С. Джовинко
84'
К. Маркизио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Торино
ГОЛ! 3:0!
К. Маркизио
Пас отдал
М. Вучинич
84'
Желтая карточка
М. Вучинич
80'
Замена
А. Матри
️️️️
С. Джовинко
79'
78'
Замена
Д. Сансоне
️️️️
А. Черчи
ГОЛ! 2:0!
С. Джовинко
Пас отдал
М. Вучинич
67'
Желтая карточка
С. Джовинко
63'
63'
Замена
А. Стеванович
️️️️
Р. Бьянки
Замена
К. Асамоа
️️️️
П. Де Челье
61'
Желтая карточка
А. Барцальи
60'
ГОЛ! 1:0!
К. Маркизио
Пас отдал
С. Джовинко
57'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Э. Джаккерини
46'
Пенальти не реализован!
А. Пирло
42'
40'
Замена
В. Ди Чезаре
️️️️
Р. Меджиорини
36'
Красная карточка
К. Глик
21'
Желтая карточка
М. Баша
Желтая карточка
П. Де Челье
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЛФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
15
Эмануэле Джаккерини
РФ
Главный тренер
Анджело Алессио
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
33
Данило Д'Амброзио
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
7
Алессио Черчи
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Роландо Бьянки
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Торино
23
Лис Гомис
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
90
Симоне Верди
АП
91
Ален Стеванович
ПП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
4-3-3
1
Буффон
29
Де Челье
15
Барцальи
19
Бонуччи
2
Лихтштайнер
10
Маркизио
8
Погба
21
Пирло
9
Вучинич
21
Джовинко
15
Джаккерини
4-4-2
1
Жилле
36
Дармиан
15
Глик
21
Огбонна
33
Д'Амброзио
7
Черчи
14
Гацци
8
Баша
11
Сантана
9
Бьянки
69
Меджиорини
29
Де Челье
27
Асамоа
27
Асамоа
29
Де Челье
15
Джаккерини
32
Бендтнер
32
Бендтнер
15
Джаккерини
21
Джовинко
21
Матри
21
Матри
21
Джовинко
69
Меджиорини
6
Ди Чезаре
6
Ди Чезаре
69
Меджиорини
9
Бьянки
91
Стеванович
91
Стеванович
9
Бьянки
7
Черчи
18
Сансоне
18
Сансоне
7
Черчи
Остались в запасе
Ювентус
Торино
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Анджело Алессио
23
Лис Гомис
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
90
Симоне Верди
АП
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
90
Симоне Верди
АП
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
Главный тренер
Анджело Алессио
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Ювентус - Торино
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 23:40 (прямая) "НD Спорт" 23:40 (прямая)
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