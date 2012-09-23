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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Торино
Сампдория - Торино: обзор матча 23 сентября 2012
Сампдория
23.09.2012, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Торино
85'
Н. Поцци (П)
69'
Р. Бьянки (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Торино
90'
+3
Желтая карточка
М. Дармиан
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Поцци
85'
84'
Желтая карточка
К. Глик
83'
Замена
А. Стеванович
️️️️
М. Сантана
Замена
Эдер
️️️️
М. Эстигаррибия
82'
82'
Замена
М. Бриги
️️️️
Д. Вивес
75'
Замена
А. Сгринья
️️️️
Р. Бьянки
Замена
Н. Поцци
️️️️
Д. Мунари
72'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
70'
Желтая карточка
Р. Сориано
69'
69'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Бьянки
Замена
Р. Сориано
️️️️
П. Мба Обьянг
63'
Желтая карточка
М. Лопес
62'
44'
Желтая карточка
А. Огбонна
Желтая карточка
Н. Крстичич
40'
35'
Желтая карточка
Р. Меджиорини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
7
Ненад Крстичич
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
7
Алессио Черчи
ПП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Сампдория
46
Томмазо Берни
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
5
Ренан
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Торино
23
Лис Гомис
ВР
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
90
Симоне Верди
АП
91
Ален Стеванович
ПП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
4-5-1
44
Ромеро
5
Гастальделло
35
Россини
21
Коста
28
Берарди
18
Эстигаррибия
14
Мба Обьянг
11
Мунари
16
Мареска
7
Крстичич
11
Лопес
4-4-2
1
Жилле
36
Дармиан
21
Огбонна
15
Глик
32
Масиелло
7
Черчи
14
Гацци
5
Вивес
11
Сантана
69
Меджиорини
9
Бьянки
14
Мба Обьянг
21
Сориано
21
Сориано
14
Мба Обьянг
18
Эстигаррибия
23
Эдер
23
Эдер
18
Эстигаррибия
11
Мунари
9
Поцци
9
Поцци
11
Мунари
5
Вивес
4
Бриги
4
Бриги
5
Вивес
11
Сантана
91
Стеванович
91
Стеванович
11
Сантана
9
Бьянки
80
Сгринья
80
Сгринья
9
Бьянки
Остались в запасе
Сампдория
Торино
5
Ренан
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
23
Лис Гомис
ВР
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
90
Симоне Верди
АП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
90
Симоне Верди
АП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Сампдория - Торино
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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