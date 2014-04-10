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Ивс Де Винтер
Статистика
Ивс Де Винтер - статистика
Завершил карьеру
25 мая 1987 (39), Льерс
#1 | Вратарь
188 см
Бельгия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
АЗ Алкмаар
1
-2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/4 финала
Бенфика
2 : 0
10.04.2014
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Лига Европы, 1/4 финала
АЗ Алкмаар
0 : 1
03.04.2014
Бенфика
Был в запасе
Лига Европы, 1/8 финала
Анжи
0 : 0
20.03.2014
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Лига Европы, 1/8 финала
АЗ Алкмаар
1 : 0
14.03.2014
Анжи
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
АЗ Алкмаар
1 : 1
28.02.2014
Слован
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Слован
0 : 1
20.02.2014
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
ПАОК
2 : 2
13.12.2013
АЗ Алкмаар
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
АЗ Алкмаар
2 : 0
28.11.2013
Маккаби Х
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 0
08.11.2013
Шахтер Караганда
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Шахтер Караганда
1 : 1
24.10.2013
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
03.10.2013
ПАОК
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Маккаби Х
0 : 1
19.09.2013
АЗ Алкмаар
Был в запасе
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