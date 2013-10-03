Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - ПАОК
АЗ Алкмаар - ПАОК: обзор матча 03 октября 2013
АЗ Алкмаар
03.10.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа L, 2 тур
1 : 1
Завершен
ПАОК
82'
Д. Гаувелеув
90+3'
Д. Салпингидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - ПАОК
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Д. Салпингидис
Замена
Д. Авдич
️️️️
А. Йоханссон
90'
+1
84'
Замена
Д. Салпингидис
️️️️
К. Лазэр
ГОЛ! 1:0!
Д. Гаувелеув
Пас отдал
У. Овертум
82'
Замена
У. Овертум
️️️️
В. Эльм
80'
76'
Замена
Л. Лоуренс
️️️️
С. Нинис
72'
Замена
Секу
️️️️
Лукас
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Р. Беренс
69'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
18
Эстебан Альварадо
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
4
Ян Вуйтенс
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
12
Виктор Эльм
ЦП
26
Маартен Мартенс
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
ПАОК
1
Якобо
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
28
Константинос Кацуранис
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
15
Костин Лазэр
ЦП
7
Лукас
ЦФ
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
АЗ Алкмаар
1
Ивс Де Винтер
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
17
Уллие Овертум
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Денни Авдич
ЦФ
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
16
Лино
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
26
Секу
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
4-5-1
18
Альварадо
24
Виргевер
6
Гаувелеув
4
Вуйтенс
4
Юханссон
7
Беренс
12
Эльм
26
Мартенс
8
Гудель
16
Ортис
7
Йоханссон
3-5-2
1
Якобо
70
Кициу
33
Цавеллас
4
Витор
11
Нинис
17
Стох
6
Циолис
15
Лазэр
28
Кацуранис
33
Атанасиадис
7
Лукас
7
Йоханссон
9
Авдич
9
Авдич
7
Йоханссон
12
Эльм
17
Овертум
17
Овертум
12
Эльм
7
Беренс
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
7
Беренс
11
Нинис
11
Лоуренс
11
Лоуренс
11
Нинис
7
Лукас
26
Секу
26
Секу
7
Лукас
15
Лазэр
14
Салпингидис
14
Салпингидис
15
Лазэр
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
ПАОК
1
Ивс Де Винтер
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
Главный тренер
Мартен Мартенс
71
Панайотис Гликос
ВР
16
Лино
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
1
Ивс Де Винтер
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
Остались в запасе
71
Панайотис Гликос
ВР
16
Лино
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча АЗ Алкмаар - ПАОК
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
АФАС Штадион
Новости команд
Все
АЗ Алкмаар
ПАОК
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Лига Европы: шансы «Арарат-Армении» и «АЗ Алкмар» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Лига Европы: шансы «Арарат-Армении» и «АЗ Алкмар» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+