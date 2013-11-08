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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Шахтер Караганда
АЗ Алкмаар - Шахтер Караганда: обзор матча 08 ноября 2013
АЗ Алкмаар
08.11.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа L, 4 тур
1 : 0
Завершен
Шахтер Караганда
55'
К. Ортис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Шахтер Караганда
Замена
М. Хенриксен
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
83'
72'
Замена
Р. Муртазаев
️️️️
И. Зенкович
59'
Желтая карточка
А. Борантаев
ГОЛ! 1:0!
К. Ортис
Пас отдал
Н. Гудель
55'
Замена
Д. Авдич
️️️️
А. Йоханссон
46'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
18
Эстебан Альварадо
ВР
4
Ян Вуйтенс
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
26
Маартен Мартенс
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Шахтер Караганда
1
Стас Покатилов
ВР
19
Евгений Тарасов
ЦЗ
87
Александар Симчевич
ЦЗ
4
Никола Васильевич
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
5
Асхат Борантаев
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
7
Максат Байжанов
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
78
Игорь Зенкович
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
АЗ Алкмаар
1
Ивс Де Винтер
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
12
Виктор Эльм
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
9
Денни Авдич
ЦФ
Шахтер Караганда
31
Сергей Ткачук
ВР
13
Вадим Боровский
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
4-5-1
18
Альварадо
4
Вуйтенс
24
Виргевер
6
Гаувелеув
4
Юханссон
16
Ортис
8
Гудель
7
Беренс
26
Мартенс
7
Гудмундссон
7
Йоханссон
4-5-1
1
Покатилов
87
Симчевич
4
Васильевич
2
Малый
19
Тарасов
5
Борантаев
7
Байжанов
8
Казарян
88
Каньяс
6
Дарабаев
78
Зенкович
7
Йоханссон
9
Авдич
9
Авдич
7
Йоханссон
7
Гудмундссон
7
Хенриксен
7
Хенриксен
7
Гудмундссон
78
Зенкович
7
Муртазаев
7
Муртазаев
78
Зенкович
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Шахтер Караганда
1
Ивс Де Винтер
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
12
Виктор Эльм
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
13
Вадим Боровский
ЦП
31
Сергей Ткачук
ВР
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
1
Ивс Де Винтер
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
12
Виктор Эльм
ЦП
Остались в запасе
13
Вадим Боровский
ЦП
31
Сергей Ткачук
ВР
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча АЗ Алкмаар - Шахтер Караганда
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Ханссон
(Хольмсё)
Стадион:
АФАС Штадион
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