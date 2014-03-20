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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Анжи - АЗ Алкмаар
Анжи - АЗ Алкмаар: обзор матча 20 марта 2014
Анжи
20.03.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - АЗ Алкмаар
Красная карточка
К. Мкртчян
90'
+3
Желтая карточка
А. Алиев
85'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
К. Агаларов
84'
Желтая карточка
К. Агаларов
81'
Замена
С. Сердеров
️️️️
В. Соболев
72'
Желтая карточка
В. Соболев
70'
Замена
А. Ещенко
️️️️
Н. Бурмистров
67'
60'
Желтая карточка
Я. Вуйтенс
Желтая карточка
Г. Григалава
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
24
Александр Епуряну
(К)
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
88
Александр Алиев
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
19
Владимир Соболев
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
АЗ Алкмаар
18
Эстебан Альварадо
ВР
7
Симон Поульсен
ЛЗ
4
Ян Вуйтенс
ЦЗ
24
Ник Виргевер
(К)
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
7
Рой Беренс
ЛП
6
Этьенн Реийнен
ОП
12
Виктор Эльм
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
23
Стивен Бергейс
ПП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Анжи
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Ивс Де Винтер
ВР
6
Донни Гортер
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Денни Авдич
ЦФ
4-3-1-2
41
Кержаков
88
Григалава
3
Гаджибеков
24
Епуряну
7
Агаларов
88
Алиев
19
Мкртчян
19
Соболев
18
Бурмистров
90
Смолов
11
Бухаров
4-1-4-1
18
Альварадо
4
Юханссон
4
Вуйтенс
24
Виргевер
7
Поульсен
6
Реийнен
23
Бергейс
12
Эльм
8
Гудель
7
Беренс
7
Йоханссон
18
Бурмистров
38
Ещенко
38
Ещенко
18
Бурмистров
7
Агаларов
99
Абдулавов
99
Абдулавов
7
Агаларов
19
Соболев
28
Сердеров
28
Сердеров
19
Соболев
Остались в запасе
Анжи
АЗ Алкмаар
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
9
Денни Авдич
ЦФ
1
Ивс Де Винтер
ВР
6
Донни Гортер
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
Остались в запасе
9
Денни Авдич
ЦФ
1
Ивс Де Винтер
ВР
6
Донни Гортер
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Анжи - АЗ Алкмаар
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"НТВ" 20:45 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 20:00 (прямая)
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