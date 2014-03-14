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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Анжи
АЗ Алкмаар - Анжи: обзор матча 14 марта 2014
АЗ Алкмаар
14.03.2014, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Анжи
29'
А. Йоханссон (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Анжи
86'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
А. Бухаров
74'
Желтая карточка
А. Епуряну
70'
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Алиев
66'
Желтая карточка
О. Ахмедов
Желтая карточка
Я. Вуйтенс
57'
46'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Эвертон
Замена
Я. Вуйтенс
️️️️
С. Поульсен
46'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
34'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Йоханссон
29'
28'
Желтая карточка
А. Гаджибеков
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
С. Бергейс
24'
Травма
С. Бергейс
23'
20'
Желтая карточка
Эвертон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
18
Эстебан Альварадо
ВР
7
Симон Поульсен
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
24
Ник Виргевер
(К)
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
7
Рой Беренс
ЛП
16
Кельсо Ортис
ОП
12
Виктор Эльм
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
23
Стивен Бергейс
ПП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
24
Александр Епуряну
(К)
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
88
Александр Алиев
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
10
Одил Ахмедов
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Ивс Де Винтер
ВР
6
Донни Гортер
ЛЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
4
Ян Вуйтенс
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Денни Авдич
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
18
Никита Бурмистров
ПВ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-1-4-1
18
Альварадо
7
Поульсен
6
Гаувелеув
24
Виргевер
4
Юханссон
16
Ортис
7
Беренс
12
Эльм
8
Гудель
23
Бергейс
7
Йоханссон
3-2-3-2
41
Кержаков
24
Епуряну
4
Эвертон
3
Гаджибеков
4
Ангбва
38
Ещенко
10
Ахмедов
19
Мкртчян
88
Алиев
11
Бухаров
90
Смолов
7
Поульсен
4
Вуйтенс
4
Вуйтенс
7
Поульсен
23
Бергейс
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
23
Бергейс
4
Эвертон
18
Бурмистров
18
Бурмистров
4
Эвертон
11
Бухаров
99
Абдулавов
99
Абдулавов
11
Бухаров
88
Алиев
28
Сердеров
28
Сердеров
88
Алиев
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Анжи
9
Денни Авдич
ЦФ
1
Ивс Де Винтер
ВР
6
Донни Гортер
ЛЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
Остались в запасе
9
Денни Авдич
ЦФ
1
Ивс Де Винтер
ВР
6
Донни Гортер
ЛЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча АЗ Алкмаар - Анжи
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
АФАС Штадион
Где смотреть матч:
"НТВ" 23:50 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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