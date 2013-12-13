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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - АЗ Алкмаар
ПАОК - АЗ Алкмаар: обзор матча 13 декабря 2013
ПАОК
13.12.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа L, 6 тур
2 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
37'
Лукас (П)
90+4'
С. Позоглу
31'
Т. Лам
71'
Д. Гортер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - АЗ Алкмаар
ГОЛ! 2:2!
С. Позоглу
Пас отдал
Лукас
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
А. Йоханссон
89'
Желтая карточка
Д. Гортер
89'
Замена
Й. ван Овереем
️️️️
Р. Хапс
Замена
С. Позоглу
️️️️
М. Стох
74'
74'
Замена
А. Йоханссон
️️️️
У. Овертум
71'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Гортер
Замена
Т. Нецид
️️️️
С. Атанасиадис
64'
Замена
Я. Скондрас
️️️️
Д. Константинидис
56'
54'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Ф. Льюис
37'
Желтая карточка
Ф. Льюис
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Лукас
37'
36'
Желтая карточка
Н. Гудель
31'
ГОЛ! 0:1!
Т. Лам
Пас отдал
У. Овертум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
16
Лино
ЛЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
28
Константинос Кацуранис
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
15
Костин Лазэр
ЦП
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
АЗ Алкмаар
1
Ивс Де Винтер
ВР
6
Донни Гортер
ЛЗ
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
17
Уллие Овертум
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
9
Денни Авдич
ЦФ
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
ПАОК
50
Астериос Якумис
ВР
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
96
Стелиос Позоглу
ЦП
7
Гиоргос Георгиадис
ЦП
9
Звономир Вукич
АП
15
Томаш Нецид
ЦФ
АЗ Алкмаар
18
Эстебан Альварадо
ВР
4
Ян Вуйтенс
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
36
Дабни Соуза
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
4-4-2
71
Гликос
16
Лино
70
Кициу
32
Константинидис
4
Витор
28
Кацуранис
17
Стох
15
Лазэр
6
Циолис
7
Лукас
33
Атанасиадис
3-2-3-2
1
Де Винтер
6
Реийнен
3
Лам
29
Худт
6
Гортер
5
Хапс
17
Овертум
8
Гудель
23
Бергейс
29
Льюис
9
Авдич
17
Стох
96
Позоглу
96
Позоглу
17
Стох
32
Константинидис
2
Скондрас
2
Скондрас
32
Константинидис
33
Атанасиадис
15
Нецид
15
Нецид
33
Атанасиадис
5
Хапс
8
ван Овереем
8
ван Овереем
5
Хапс
29
Льюис
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
29
Льюис
17
Овертум
7
Йоханссон
7
Йоханссон
17
Овертум
Остались в запасе
ПАОК
АЗ Алкмаар
50
Астериос Якумис
ВР
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
7
Гиоргос Георгиадис
ЦП
9
Звономир Вукич
АП
Главный тренер
Хуб Стевенс
18
Эстебан Альварадо
ВР
4
Ян Вуйтенс
ЦЗ
36
Дабни Соуза
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
50
Астериос Якумис
ВР
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
7
Гиоргос Георгиадис
ЦП
9
Звономир Вукич
АП
Остались в запасе
18
Эстебан Альварадо
ВР
4
Ян Вуйтенс
ЦЗ
36
Дабни Соуза
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча ПАОК - АЗ Алкмаар
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Тумба
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