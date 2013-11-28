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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Маккаби Х
АЗ Алкмаар - Маккаби Х: обзор матча 28 ноября 2013
АЗ Алкмаар
28.11.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа L, 5 тур
2 : 0
Завершен
Маккаби Х
37'
Н. Гудель
90+5'
Й. Берг Гудмундссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Маккаби Х
ГОЛ! 2:0!
Й. Берг Гудмундссон
90'
+5
Замена
Д. Авдич
️️️️
А. Йоханссон
80'
79'
Замена
Г. Бокколи
️️️️
А. Ядин
70'
Замена
Д. Ндлову
️️️️
Ш. Абихазира
Замена
В. Эльм
️️️️
Р. Беренс
68'
62'
Замена
Ш. Азулай
️️️️
И. Веред
ГОЛ! 1:0!
Н. Гудель
Пас отдал
М. Мартенс
37'
12'
Желтая карточка
А. Тургеман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
18
Эстебан Альварадо
ВР
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
4
Ян Вуйтенс
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
7
Рой Беренс
ЦП
16
Кельсо Ортис
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
26
Маартен Мартенс
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Маккаби Х
31
Боян Шаранов
ВР
18
Элад Габай
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
21
Декель Кейнан
ЦЗ
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
6
Ран Абукрат
ЦП
10
Райо
ЦП
10
Идан Веред
ЦП
26
Авихай Ядин
ЦП
19
Шимон Абихазира
ЦФ
17
Алон Тургеман
ЦФ
Главный тренер
Арик Бенадо
АЗ Алкмаар
1
Ивс Де Винтер
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
12
Виктор Эльм
ЦП
9
Денни Авдич
ЦФ
Маккаби Х
5
Сари Фалах
ВР
22
Амир Эдри
ВР
3
Шмуэль Шейманн
ЦЗ
7
Густаво Бокколи
ЦП
9
Шломи Азулай
ЦФ
24
Шоваль Гоцлан
ЦФ
9
Дино Ндлову
ЦФ
4-5-1
18
Альварадо
6
Гаувелеув
24
Виргевер
4
Вуйтенс
4
Юханссон
7
Беренс
16
Ортис
8
Гудель
26
Мартенс
7
Гудмундссон
7
Йоханссон
4-4-2
31
Шаранов
17
Тавата
21
Кейнан
6
Цоцалич
18
Габай
10
Райо
10
Веред
26
Ядин
6
Абукрат
17
Тургеман
19
Абихазира
7
Йоханссон
9
Авдич
9
Авдич
7
Йоханссон
7
Беренс
12
Эльм
12
Эльм
7
Беренс
26
Ядин
7
Бокколи
7
Бокколи
26
Ядин
10
Веред
9
Азулай
9
Азулай
10
Веред
19
Абихазира
9
Ндлову
9
Ндлову
19
Абихазира
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Маккаби Х
1
Ивс Де Винтер
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
24
Шоваль Гоцлан
ЦФ
3
Шмуэль Шейманн
ЦЗ
5
Сари Фалах
ВР
22
Амир Эдри
ВР
Главный тренер
Арик Бенадо
Остались в запасе
1
Ивс Де Винтер
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
Остались в запасе
24
Шоваль Гоцлан
ЦФ
3
Шмуэль Шейманн
ЦЗ
5
Сари Фалах
ВР
22
Амир Эдри
ВР
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Арик Бенадо
Статистика матча АЗ Алкмаар - Маккаби Х
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
АФАС Штадион
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