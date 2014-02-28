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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Слован
АЗ Алкмаар - Слован: обзор матча 28 февраля 2014
АЗ Алкмаар
28.02.2014, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Слован
19'
Н. Виргевер
72'
Е. Будник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Слован
Замена
С. Поульсен
️️️️
Р. Беренс
87'
83'
Замена
Л. Колар
️️️️
Е. Будник
Желтая карточка
Ф. Льюис
79'
Замена
Ф. Льюис
️️️️
А. Йоханссон
75'
72'
ГОЛ! 1:1!
Е. Будник
Пас отдал
Й. Шурал
69'
Замена
И. Пимпара
️️️️
М. Яролим
68'
Желтая карточка
Е. Будник
Желтая карточка
Н. Виргевер
63'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
48'
44'
Желтая карточка
В. Цоуфал
41'
Желтая карточка
Й. Шурал
31'
Замена
Д. Джика
️️️️
М. Фридек
ГОЛ! 1:0!
Н. Виргевер
Пас отдал
Н. Гудель
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
18
Эстебан Альварадо
ВР
4
Ян Вуйтенс
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
7
Рой Беренс
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
16
Кельсо Ортис
ЦП
12
Виктор Эльм
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Слован
30
Лукаш Грошшо
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
3
Иржи Флейшман
ЦП
22
Марек Яролим
ЦП
17
Ян Райнох
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
32
Йозеф Шурал
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
АЗ Алкмаар
1
Ивс Де Винтер
ВР
6
Донни Гортер
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Слован
31
Пржемисл Коварж
ВР
3
Милош Каришик
ЦЗ
21
Иржи Пимпара
ЦЗ
12
Войтех Новотны
ЦЗ
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
24
Дуглас Джика
ЦП
14
Любош Колар
ЦП
4-5-1
18
Альварадо
4
Вуйтенс
6
Гаувелеув
6
Реийнен
24
Виргевер
7
Беренс
8
Гудель
16
Ортис
12
Эльм
7
Гудмундссон
7
Йоханссон
2-5-2-1
30
Грошшо
5
Цоуфал
11
Будник
17
Райнох
8
Павелка
17
Фридек
15
Ковач
37
Рыбалка
3
Флейшман
22
Яролим
32
Шурал
7
Беренс
7
Поульсен
7
Поульсен
7
Беренс
7
Йоханссон
29
Льюис
29
Льюис
7
Йоханссон
22
Яролим
21
Пимпара
21
Пимпара
22
Яролим
17
Фридек
24
Джика
24
Джика
17
Фридек
11
Будник
14
Колар
14
Колар
11
Будник
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Слован
1
Ивс Де Винтер
ВР
6
Донни Гортер
ЛЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
3
Милош Каришик
ЦЗ
12
Войтех Новотны
ЦЗ
31
Пржемисл Коварж
ВР
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Остались в запасе
1
Ивс Де Винтер
ВР
6
Донни Гортер
ЛЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
Остались в запасе
3
Милош Каришик
ЦЗ
12
Войтех Новотны
ЦЗ
31
Пржемисл Коварж
ВР
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Статистика матча АЗ Алкмаар - Слован
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
АФАС Штадион
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