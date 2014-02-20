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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - АЗ Алкмаар
Слован - АЗ Алкмаар: обзор матча 20 февраля 2014
Слован
20.02.2014, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
89'
С. Бергейс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - АЗ Алкмаар
90'
+2
Желтая карточка
Я. Вуйтенс
89'
ГОЛ! 0:1!
С. Бергейс
Пас отдал
Н. Гудель
Желтая карточка
С. Рыбалка
88'
Замена
И. Пимпара
️️️️
Е. Будник
86'
57'
Желтая карточка
Э. Реийнен
Желтая карточка
И. Сакей
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
31
Пржемисл Коварж
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
3
Иржи Флейшман
ЦП
17
Ян Райнох
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
32
Йозеф Шурал
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
АЗ Алкмаар
18
Эстебан Альварадо
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
4
Ян Вуйтенс
ЦЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
12
Виктор Эльм
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Слован
30
Лукаш Грошшо
ВР
3
Милош Каришик
ЦЗ
21
Иржи Пимпара
ЦЗ
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
14
Любош Колар
ЦП
24
Дуглас Джика
ЦП
22
Марек Яролим
ЦП
АЗ Алкмаар
1
Ивс Де Винтер
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
9
Денни Авдич
ЦФ
2-5-2-1
31
Коварж
11
Будник
5
Цоуфал
37
Рыбалка
15
Ковач
8
Павелка
5
Сакей
17
Фридек
17
Райнох
3
Флейшман
32
Шурал
4-5-1
18
Альварадо
6
Реийнен
6
Гаувелеув
4
Вуйтенс
24
Виргевер
7
Гудмундссон
7
Беренс
12
Эльм
8
Гудель
16
Ортис
7
Йоханссон
11
Будник
21
Пимпара
21
Пимпара
11
Будник
Остались в запасе
Слован
АЗ Алкмаар
3
Милош Каришик
ЦЗ
14
Любош Колар
ЦП
24
Дуглас Джика
ЦП
22
Марек Яролим
ЦП
30
Лукаш Грошшо
ВР
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
9
Денни Авдич
ЦФ
1
Ивс Де Винтер
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
3
Милош Каришик
ЦЗ
14
Любош Колар
ЦП
24
Дуглас Джика
ЦП
22
Марек Яролим
ЦП
30
Лукаш Грошшо
ВР
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
Остались в запасе
9
Денни Авдич
ЦФ
1
Ивс Де Винтер
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Слован - АЗ Алкмаар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Александру Дан Тудор
(Бухарест)
Стадион:
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