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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби Х - АЗ Алкмаар
Маккаби Х - АЗ Алкмаар: обзор матча 19 сентября 2013
Маккаби Х
19.09.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа L, 1 тур
0 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
70'
Й. Берг Гудмундссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби Х - АЗ Алкмаар
Замена
И. Веред
️️️️
Э. Мешумар
83'
80'
Замена
Д. Гортер
️️️️
Н. Виргевер
Желтая карточка
Д. Ндлову
73'
73'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
Замена
А. Ядин
️️️️
А. Тургеман
70'
70'
ГОЛ! 0:1!
Й. Берг Гудмундссон
Пас отдал
Н. Виргевер
Замена
Д. Ндлову
️️️️
Я. Катан
69'
63'
Замена
М. Мартенс
️️️️
Р. Беренс
63'
Замена
У. Овертум
️️️️
В. Эльм
Желтая карточка
А. Тургеман
59'
28'
Желтая карточка
К. Ортис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
31
Боян Шаранов
ВР
3
Шмуэль Шейманн
ЦЗ
21
Декель Кейнан
ЦЗ
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
27
Эйял Мешумар
ПЗ
18
Хен Эзра
ЛП
7
Густаво Бокколи
ЦП
10
Райо
ЦП
17
Алон Тургеман
ЦФ
19
Шимон Абихазира
ЦФ
20
Янив Катан
ЦФ
Главный тренер
Арик Бенадо
АЗ Алкмаар
18
Эстебан Альварадо
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
4
Ян Вуйтенс
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
7
Рой Беренс
ЦП
12
Виктор Эльм
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
16
Кельсо Ортис
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Маккаби Х
22
Амир Эдри
ВР
18
Элад Габай
ЦЗ
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
6
Ран Абукрат
ЦП
10
Идан Веред
ЦП
26
Авихай Ядин
ЦП
9
Дино Ндлову
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Ивс Де Винтер
ВР
6
Донни Гортер
ЛЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
17
Уллие Овертум
ЦП
26
Маартен Мартенс
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
4-3-3
31
Шаранов
3
Шейманн
21
Кейнан
6
Цоцалич
27
Мешумар
18
Эзра
10
Райо
7
Бокколи
20
Катан
19
Абихазира
17
Тургеман
4-5-1
18
Альварадо
4
Юханссон
4
Вуйтенс
6
Гаувелеув
24
Виргевер
7
Гудмундссон
12
Эльм
8
Гудель
16
Ортис
7
Беренс
7
Йоханссон
27
Мешумар
10
Веред
10
Веред
27
Мешумар
17
Тургеман
26
Ядин
26
Ядин
17
Тургеман
20
Катан
9
Ндлову
9
Ндлову
20
Катан
12
Эльм
17
Овертум
17
Овертум
12
Эльм
24
Виргевер
6
Гортер
6
Гортер
24
Виргевер
7
Беренс
26
Мартенс
26
Мартенс
7
Беренс
Остались в запасе
Маккаби Х
АЗ Алкмаар
6
Ран Абукрат
ЦП
18
Элад Габай
ЦЗ
22
Амир Эдри
ВР
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
Главный тренер
Арик Бенадо
8
Йорис ван Овереем
ОП
1
Ивс Де Винтер
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Остались в запасе
6
Ран Абукрат
ЦП
18
Элад Габай
ЦЗ
22
Амир Эдри
ВР
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
Остались в запасе
8
Йорис ван Овереем
ОП
1
Ивс Де Винтер
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
Главный тренер
Арик Бенадо
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Статистика матча Маккаби Х - АЗ Алкмаар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Стадион:
Кирьят Элизер
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