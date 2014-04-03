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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Бенфика
АЗ Алкмаар - Бенфика: обзор матча 03 апреля 2014
АЗ Алкмаар
03.04.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Бенфика
48'
Э. Сальвио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Бенфика
90'
+5
Желтая карточка
М. Перейра
90'
+2
Желтая карточка
Э. Сальвио
90'
Желтая карточка
Г. Сикейра
Замена
М. Хенриксен
️️️️
Н. Гудель
81'
Желтая карточка
М. Юханссон
79'
77'
Замена
Л. Маркович
️️️️
Родриго
64'
Замена
Лима
️️️️
А. Гомеш
61'
Желтая карточка
Н. Гайтан
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
С. Поульсен
49'
48'
ГОЛ! 0:1!
Э. Сальвио
39'
Замена
А. Алмейда
️️️️
Р. Аморим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
18
Эстебан Альварадо
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
12
Виктор Эльм
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
16
Кельсо Ортис
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Бенфика
1
Артур
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
4
Луизао
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
19
Родриго
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
АЗ Алкмаар
1
Ивс Де Винтер
ВР
6
Донни Гортер
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Денни Авдич
ЦФ
Бенфика
1
Ян Облак
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
31
Филип Джуричич
АП
9
Лима
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
4-5-1
18
Альварадо
7
Поульсен
24
Виргевер
6
Гаувелеув
4
Юханссон
8
Гудель
7
Беренс
23
Бергейс
16
Ортис
12
Эльм
7
Йоханссон
3-2-3-2
1
Артур
24
Гарай
2
Перейра
4
Луизао
6
Аморим
6
Сикейра
20
Гомеш
10
Гайтан
11
Сальвио
7
Кардосо
19
Родриго
8
Гудель
7
Хенриксен
7
Хенриксен
8
Гудель
7
Поульсен
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
7
Поульсен
6
Аморим
34
Алмейда
34
Алмейда
6
Аморим
20
Гомеш
9
Лима
9
Лима
20
Гомеш
19
Родриго
8
Маркович
8
Маркович
19
Родриго
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Бенфика
9
Денни Авдич
ЦФ
1
Ивс Де Винтер
ВР
6
Донни Гортер
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
Главный тренер
Дик Адвокат
1
Ян Облак
ВР
33
Жардел
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
31
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
9
Денни Авдич
ЦФ
1
Ивс Де Винтер
ВР
6
Донни Гортер
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
33
Жардел
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
31
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча АЗ Алкмаар - Бенфика
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
АФАС Штадион
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