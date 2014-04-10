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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бенфика - АЗ Алкмаар
Бенфика - АЗ Алкмаар: обзор матча 10 апреля 2014
Бенфика
10.04.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
АЗ Алкмаар
39'
Родриго
71'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - АЗ Алкмаар
79'
Замена
М. Хенриксен
️️️️
А. Йоханссон
77'
Замена
Д. Гортер
️️️️
Р. Беренс
77'
Замена
Т. Хайе
️️️️
С. Бергейс
Желтая карточка
А. Гомеш
73'
ГОЛ! 2:0!
Родриго
71'
Замена
Л. Маркович
️️️️
М. Сулеймани
70'
Замена
Э. Перес
️️️️
Л. Фейса
64'
ГОЛ! 1:0!
Родриго
Пас отдал
Э. Сальвио
39'
Желтая карточка
Э. Сальвио
31'
23'
Желтая карточка
С. Бергейс
Замена
А. Алмейда
️️️️
Силвиу
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Артур
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
28
Силвиу
ЛЗ
4
Луизао
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
19
Родриго
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
АЗ Алкмаар
18
Эстебан Альварадо
ВР
4
Ян Вуйтенс
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
12
Виктор Эльм
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Бенфика
13
Паулу Лопеш
ВР
33
Жардел
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
33
Энцо Перес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Лима
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Ивс Де Винтер
ВР
6
Донни Гортер
ЛЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Денни Авдич
ЦФ
4-4-2
1
Артур
28
Силвиу
4
Луизао
24
Гарай
6
Сикейра
10
Сулеймани
15
Фейса
20
Гомеш
11
Сальвио
7
Кардосо
19
Родриго
4-5-1
18
Альварадо
4
Юханссон
24
Виргевер
6
Гаувелеув
4
Вуйтенс
16
Ортис
23
Бергейс
12
Эльм
8
Гудель
7
Беренс
7
Йоханссон
28
Силвиу
34
Алмейда
34
Алмейда
28
Силвиу
15
Фейса
33
Перес
33
Перес
15
Фейса
10
Сулеймани
8
Маркович
8
Маркович
10
Сулеймани
7
Беренс
6
Гортер
6
Гортер
7
Беренс
7
Йоханссон
7
Хенриксен
7
Хенриксен
7
Йоханссон
23
Бергейс
19
Хайе
19
Хайе
23
Бергейс
Остались в запасе
Бенфика
АЗ Алкмаар
13
Паулу Лопеш
ВР
33
Жардел
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
9
Денни Авдич
ЦФ
1
Ивс Де Винтер
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
13
Паулу Лопеш
ВР
33
Жардел
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
9
Лима
ЦФ
Остались в запасе
9
Денни Авдич
ЦФ
1
Ивс Де Винтер
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Бенфика - АЗ Алкмаар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Эштадиу да Луж
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