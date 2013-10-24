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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шахтер Караганда - АЗ Алкмаар
Шахтер Караганда - АЗ Алкмаар: обзор матча 24 октября 2013
Шахтер Караганда
24.10.2013, четверг, 20:00
Лига Европы, группа L, 3 тур
1 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
11'
А. Финонченко
26'
Й. Берг Гудмундссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер Караганда - АЗ Алкмаар
Замена
М. Байжанов
️️️️
Р. Каньяс
89'
Замена
И. Зенкович
️️️️
С. Хижниченко
86'
Замена
Е. Тарасов
️️️️
С. Малый
76'
59'
Желтая карточка
Э. Альварадо
Желтая карточка
Н. Васильевич
59'
Желтая карточка
А. Порываев
45'
+1
26'
ГОЛ! 1:1!
Й. Берг Гудмундссон
Пас отдал
М. Юханссон
ГОЛ! 1:0!
А. Финонченко
Пас отдал
Н. Васильевич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
35
Александр Мокин
ВР
87
Александар Симчевич
ЦЗ
20
Алдин Дзидич
ЦЗ
4
Никола Васильевич
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
15
Андрей Порываев
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
3
Гедиминас Вицюс
ЦП
14
Андрей Финонченко
ЦФ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
АЗ Алкмаар
18
Эстебан Альварадо
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
4
Ян Вуйтенс
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
7
Рой Беренс
ЦП
16
Кельсо Ортис
ЦП
26
Маартен Мартенс
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Шахтер Караганда
31
Сергей Ткачук
ВР
19
Евгений Тарасов
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
7
Максат Байжанов
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
78
Игорь Зенкович
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Ивс Де Винтер
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
4
Дирк Марселлис
ПЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
12
Виктор Эльм
ЦП
9
Денни Авдич
ЦФ
4-4-2
35
Мокин
87
Симчевич
4
Васильевич
2
Малый
20
Дзидич
15
Порываев
8
Казарян
3
Вицюс
88
Каньяс
91
Хижниченко
14
Финонченко
4-5-1
18
Альварадо
4
Юханссон
6
Гаувелеув
4
Вуйтенс
24
Виргевер
7
Гудмундссон
16
Ортис
26
Мартенс
8
Гудель
7
Беренс
7
Йоханссон
2
Малый
19
Тарасов
19
Тарасов
2
Малый
91
Хижниченко
78
Зенкович
78
Зенкович
91
Хижниченко
88
Каньяс
7
Байжанов
7
Байжанов
88
Каньяс
Остались в запасе
Шахтер Караганда
АЗ Алкмаар
31
Сергей Ткачук
ВР
19
Михаил Габышев
ПЗ
6
Аслан Дарабаев
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
Главный тренер
Виктор Кумыков
9
Денни Авдич
ЦФ
1
Ивс Де Винтер
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
4
Дирк Марселлис
ПЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
12
Виктор Эльм
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
31
Сергей Ткачук
ВР
19
Михаил Габышев
ПЗ
6
Аслан Дарабаев
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
Остались в запасе
9
Денни Авдич
ЦФ
1
Ивс Де Винтер
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
4
Дирк Марселлис
ПЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
12
Виктор Эльм
ЦП
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Шахтер Караганда - АЗ Алкмаар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
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