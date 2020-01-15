Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серкан Киринтили
Статистика
Серкан Киринтили - статистика
Завершил карьеру
15 февраля 1985 (41), Адана
#1 | Вратарь
186 см
Турция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2022/2023
Турция. Суперлига 2019/2020
Лига наций 2018/2019
Товарищеские матчи. Сборные 2018
Турция. Суперлига 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Турция. Суперлига 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Турция. Суперлига 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Умраниеспор
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 19 тур
Умраниеспор
0 : 2
15.01.2023
Истанбулспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 18 тур
Гиресунспор
0 : 1
08.01.2023
Умраниеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Умраниеспор
2 : 2
03.01.2023
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Анкарагюджю
1 : 2
27.12.2022
Умраниеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Умраниеспор
1 : 3
23.12.2022
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Умраниеспор
0 : 1
02.09.2022
Трабзонспор
1' - 63'
Турция. Суперлига, 4 тур
Адана Демирспор
1 : 0
27.08.2022
Умраниеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Умраниеспор
0 : 1
19.08.2022
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Умраниеспор
0 : 1
14.08.2022
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Фенербахче
3 : 3
08.08.2022
Умраниеспор
1' - 90'
Главные новости
Селюк указал на трансферный промах «Спартака»
14:55
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
14:50
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
8
Названы 3 игрока, которых «Балтика» готова продать зимой
13:27
В клубе РПЛ приняли решение по Дзюбе и Кокорину
13:06
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
1
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
12:48
12
Слуцкий рассказал об охоте футбольных тарелочниц на игроков
12:39
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
4
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+